De gemeente Eindhoven, VodafoneZiggo en Ericsson hebben een intentieverklaring opgesteld, waarin staat dat inwoners, studenten, startups en ondernemingen van de gemeente in de tweede helft van 2019 ‘echt 5G’ gaan inzetten op een aantal testlocaties. Daarmee moet de stad beter worden gemaakt.

‘Echt 5G’ wil in dit geval zeggen: met gebruik van de 3,5 GHz-frequentie die vereist is voor een volwaardige mobiele 5G-beleving in Nederland. Die frequentieruimte is tijdelijk toegewezen door het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Bij het project ligt de focus op nieuwe toepassingen die door 5G mogelijk worden. Daarbij is het ook mogelijk om de nieuwste toestellen op 3,5 GHz te testen.

“Als hightech-stad Eindhoven zijn we ervan overtuigd dat 5G-technologie een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving” stelt Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, Brainport, Onderwijs en Innovatie van de gemeente Eindhoven. ‘Daarom hebben wij in de Brainport Nationale Actieagenda met het Rijk een ambitie uitgesproken voor een regio-brede 5G pilot.”

Projecten

De testfrequentie in Eindhoven is in te zetten voor pilots met maatschappelijke impact voor iedereen in de stad. Zo wordt er door VodafoneZiggo, Ericsson, Philips, GGD ambulancedienst en het Catharina Ziekenhuis ingezet om al tijdens de rit van een ambulance ‘hulp op afstand te bieden’ bij de diagnose en voorbereiding op een behandeling.

Op de High Tech Campus Eindhoven komt daarnaast een 5G-lab waar bedrijven, studenten en wetenschappers nieuwe toepassingen en prototypes kunnen testen en onderwerpen aan een praktijkproef. LUMO Labs speelt daarbij als partner een aanjagende rol om startups en studentinitiatieven te selecteren en te begeleiden.

Tot slot zijn er een aantal initiatieven die zich richten op het ontwikkelen van ‘slimme locaties’. Daarmee moet een groter publiek kunnen ervaren wat er in de stad leeft. Zo wordt in het Philips Stadion onderzocht hoe met 5G 360 graden-camera’s de handelingen van voetballers getoond kunnen worden vanuit een zelfgekozen blikveld. Gebruikers zitten virtueel op de eerste rij, of naast de wisselspelers in de dug-out. De wedstrijd wordt echter vanuit huis bekeken.