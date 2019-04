AWS maakt Amazon S3 Glacier Deep Archive algemeen beschikbaar

Amazon Web services (AWS) heeft Amazon S3 Glacier Deep Archive algemeen beschikbaar gemaakt. Dit is een nieuwe opslagklasse die veilige, duurzame object storage biedt voor de langdurige opslag van data die nauwelijks wordt gebruikt.

De opslagklasse kost slechts 0,00099 dollar per GB per maand, waarmee S3 Glacier Deep Archive de goedkoopste opslag in de cloud biedt, weet CRN. Die kosten zijn ook significant lager dan wanneer data on-premise wordt opgeslagen of onderhouden.

“We hebben klanten die exabytes aan opslag hebben op tape, die nu vastzitten aan het onderhouden van een tape-infrastructuur voor die zeldzame momenten dat de data opgehaald moet worden”, legt Mai-Lan Tomsen Bukovec, vicepresident van Amazon S3 bij AWS, uit. “Dat is moeilijk om te doen en die data staat niet zo dicht bij de rest van hun data als ze er analytics en machine learning op uit willen voeren.”

S3 Glacier Deep Archive moet daar dus verandering in brengen. “S3 Glacier Deep Archive kost slechts een dollar per TB per maand, en opent nauwelijks gebruikte opslag voor analyse wanneer het bedrijf dat nodig heeft, zonder om te moeten gaan met de infrastructuur of de logistiek van tapes.”

Commvault en Veritas

Op dit moment zijn Commvault en Veritas al gebruikers van het nieuwe systeem. “S3 Glacier Deep Archive stelt ons vanaf nu in staat om de goedkoopste opslag in de cloud te bieden, en het in de toekomst – als dat nodig is – toegankelijk te maken”, vertelt Karen Falcone, vicepresident van Worldwide Cloud and Service Providers bij Commvault. Voor Commvault-klanten in gereguleerde industrieën kan dat neerkomen op petabytes aan data die jaren oud zijn.

Veritas kan met S3 Glacier Deep Archive zijn klanten helpen om meer geld te besparen, stelt Cameron Bahar, SVP & CTO bij het bedrijf. Veritas-klanten kunnen per direct S3 Glacier Deep Archive Standard-tier gebruiken in combinatie met de laatste versie van NetBackup.