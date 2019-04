ServiceNow en Facebook Workplace maken samen service-chatbot

Facebook Workplace, de enterprise-app voor samenwerking en communicatie van Facebook, en ServiceNow gaan samen een chatbot maken, waarmee het eenvoudiger wordt voor werknemers om door de helpdesk van een bedrijf te navigeren binnen Workplace Chat. Dat meldt TechCrunch.

De bedoeling is dat de integratie tussen Workplace en ServiceNow in Workplace Chat zowel IT- als HR-helpdeskscenario’s kan bevatten. Die chatbot kan bedrijven vervolgens tijd en geld besparen, aangezien werknemers antwoorden op veelvoorkomende problemen sneller kunnen krijgen, en waar ze maar willen. Om deze antwoorden te krijgen, moesten werknemers eerder door meerdere systemen navigeren, een telefoontje plegen of een ticket aanleveren bij de juiste helpdesk.

Bedrijven kunnen brainstormen over veelvoorkomende vragen en antwoorden, en ze inbouwen in de ServiceNow Virtual Agent Designer. Die komt met een aantal standaard templates, en vereist geen geavanceerde scripting- of programmeervaardigheden. Niet-technische eindgebruikers kunnen de vooraf ingevulde templates ook gebruiken om te voldoen aan de eisen, taal en workflows van een organisatie.

De integratie is onderdeel van een strategie van Facebook om meer enterprise-applicaties in de tool te integreren. Tijdens de F8-conferentie in mei kondigde het bedrijf 52 van dergelijke integraties aan van bedrijven als Atlassian, SurveyMonkey, HubSpot en Marketo.

Workplace

Facebook Workplace heeft inmiddels 2 miljoen betalende gebruikers, zo werd in maart dit jaar bekend. Ook zijn er nog bedrijven die gebruikmaken van de gratis versie van Workplace. Dat zijn bijvoorbeeld ngo’s en onderwijsorganisaties die Workplace for Good gebruiken. Als je die meerekent, kom je volgens Facebook op “miljoenen” extra klanten uit.

Workplace wordt onder meer door 150 bedrijven gebruikt die meer dan 10.000 gebruikers op het platform hebben. Dat is dan ook waar Facebook Workplace nu vooral voor neerzet. Het gaat in dit geval onder meer om Walmart, Nestle, Vodafone en Delta Airlines.