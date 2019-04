Alibaba neemt Chinese Trello-concurrent Teambition over

Alibaba heeft het Chinese bedrijf Teambition overgenomen, meldt TechCrunch. Teambition is een platform met steun van Microsoft en Tencent waarmee collega’s samen aan projecten kunnen werken. Het platform is daarmee vergelijkbaar met Trello en Asana. Alibaba heeft verder geen details gegeven over de overname.

Teambition heeft sinds 2013 ongeveer 17 miljoen dollar aan investeringen opgehaald, onder meer van Tencent, Microsoft, IDG Capital en Gobi Ventures. Gobi beheert ook investeringen uit naam van Alibaba, wat mogelijk een manier was waarop de twee bedrijven met elkaar in aanraking kwamen.

Teambition biedt mobiele en desktop-apps om met de dienst te werken, net zoals andere apps voor projectmanagement en samenwerking. Er is zowel een algemene plan-interface als een CRM-variant genaamd Bingo. Ook is er een “knowledge base” waar bedrijven extra documentatie en andere informatie kunnen neerzetten.

Het bedrijf heeft diverse Chinese bedrijven en grote bedrijven met afdelingen in China als klant. Het gaat onder meer om Huawei, Xiaomi, TCL en McDonald’s. Zoals gezegd heeft Alibaba geen verder details gegeven, maar het lijkt er op dat er twee opties zijn voor de toekomst van Teambition. Het kan zijn dat het bedrijf geïntegreerd wordt in Alibaba, maar het is ook mogelijk dat het een standalone product blijft, zoals dat het nu is.

Alibaba

De overname is opnieuw een signaal van hoe Alibaba langzaam een enterprise powerhouse probeert op te bouwen, terwijl het blijft strijden om zijn vooraanstaande positie in de Chinese markt te behouden en een sterkere positie in de verdere Aziatische regio en daarbuiten probeert te krijgen.

Het bedrijf nam begin dit jaar Data Artisans al over voor 90 miljoen euro. Data Artisans is een Berlijnse startup dat gedistribueerde systemen en data streaming-diensten voor enterprises aanbiedt. Alibaba werkt al sinds 2016 met Data Artisans samen. De twee bedrijven kunnen samen “nieuwe horizons” bereiken met open source-technologie, aldus Alibaba destijds.