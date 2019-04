Apple kan geen goede draadloze oplader maken

AirPower, de compacte draadloze oplader van Apple die meerdere toestellen tegelijk moest opladen, wordt definitief afgevoerd. Apple geeft na meer dan een jaar wachten aan dat het niet lukt om het product aan de eigen standaarden te laten voldoen.

In 2017 kondigde Apple AirPower aan: een draadloze oplader die jaren nadat andere fabrikanten al draadloze opladers maakten toch spannend moest zijn, omdat die van Apple dunner en beter zou zijn dan die van de concurrentie. In 2018 bleek dat we nog even moesten wachten op AirPower. Intussen zijn we 2019 en blijkt dat we van Apple weinig meer zullen krijgen dan gebakken lucht. AirPower is niet meer, en zal ook nooit op de markt verschijnen.

Apple AirPower was een ambitieuze oplaadmat. Apple wilde meerdere inductiespoelen in één compact toestel verwerken. Het idee daarachter was dat je zo eenvoudig en snel veel toestellen draadloos kon opladen. Op zich niets nieuws: dergelijke toestellen bestaan al jaren. Apple wilde zijn exemplaar echter veel kleiner en dunner maken, maar dat bracht onoplosbare warmteproblemen met zich mee.

Onverwachte dood

In een statement laat Apple nu weten dat AirPower nooit zal voldoen aan de hoge standaarden van Apple, en dat het product daarom wordt afgevoerd. Apple biedt nog zijn excuses aan klanten aan die op de lancering van AirPower aan het wachten waren. Het lijkt er op dat de draadloze oplader heel recent de doodsteek heeft gekregen. Foto’s van AirPod-doosjes met een tekening van het toestel op de achterkant circuleren nog in het wild.

AirPower price: AirPod box shows lightning cable. But lightning to USB-A maxes at 12W. Must be lightning to USB-C. Wireless charging 3 devices needs 30W+. via https://t.co/C97Smpq644 USB-C 30W charger + cable = $70 alone! So AirPower must be $149-$199? pic.twitter.com/i6iJX2mJuA — Ryan Jones (@rjonesy) March 29, 2019

De zet van Apple is opvallend, temeer omdat er wel degelijk mooie draadloze opladers bestaan waarop je meerdere toestellen kan laden. Misschien was Apple wat de ambitieus wat het formaat en de flexibele plaatsing van toestellen betreft, maar het concept is niet zo waanzinnig. Het statement over de hoge standaarden en de excuses gericht aan aspirant kopers zijn bovendien licht ironisch gezien de lat die Apple voor zichzelf legt als het op laptops aankomt.

Computerworld maakte vorige jaar al een mooie oplijsting van reeds bestaande alternatieven voor AirPower, en ook bij Ikea kan je al sinds 2015 terecht. Wie zijn al-dan-niet-Apple-hardware draadloos wil opladen, heeft gelukkig nog opties genoeg.

