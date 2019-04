Google ziet aantal schadelijke apps op Android afnemen

Google is optimistisch over de gezondheid van zijn Android-ecosysteem. Het vijfde jaarlijkse security- en privacyrapport van het bedrijf geeft inzicht in de strijd tegen malafide apps op het smartphoneplatform.

Het percentage downloads van ‘potentieel schadelijke applicaties’ (PHA’s) in de Google Play Store is weliswaar gestegen van 0,02 procent in 2017 tot 0,04 procent in 2018, maar dat komt omdat klikfraude-apps sinds dit jaar mee in deze categorie zijn opgenomen. “Als we de cijfers voor klikfraude uit deze statistieken verwijderen, laten de data zien dat PHA’s op Google Play jaar op jaar met 31 procent zijn afgenomen”, klinkt het in het rapport (pdf).

Klikfraude-apps simuleren kliks op advertenties zonder toestemming van de gebruiker. De techniek wint aan populariteit en maakte in 2018 54,9 procent uit van alle PHA-installaties. Vooral de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico worden getroffen.

Andere cijfers ondersteunen de daling in PHA’s op Android. In 2018 detecteerde Google Play Protect potentieel schadelijk applicaties op 0,45 procent van de toestellen. In 2017 was dat nog 0,56 procent. Google Play Protect voorkwam bovendien 1,6 miljard PHA-installatiepogingen die van buiten de Play Store afkomstig waren. Hoeveel PHA-installaties binnen de Play Store werden geblokkeerd, wordt niet meegedeeld.

Voortdurende strijd

Het door AI aangedreven Google Play Protect werd in 2017 gelanceerd om de meer dan 2 miljard Android-toestellen wereldwijd beter te beschermen. De software scant dagelijks meer dan 50 miljard apps op zoek naar potentieel schadelijke toepassingen.

Ondanks de inspanningen van Google blijft het dweilen met de kraan open. Er duikt regelmatig nieuwe malware op en oplichters verdienen grof geld met advertentiescams. Vorige maand brachten securityspecialisten van Check Point nog een malwarecampagne aan het licht die minstens 206 applicaties had besmet, die samen bijna 150 miljoen keer werden gedownload voor Google ze offline kon halen.