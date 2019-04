Eaton lanceert nieuwe generatie stuurrelais easyE4

Eaton heeft een nieuwe generatie easy-stuurrelais gelanceerd. Het gaat om de serie easyE4, die naar eigen zeggen zeer geschikt is voor installateurs die zonder moeite besturingstaken willen implementeren in bijvoorbeeld gebouwinstallaties.

Installateurs kunnen dankzij de easySoft 7 programmeersoftware zelf eenvoudige besturingstaken en uitgebreide configuraties met een hoge mate van procesefficiëntie implementeren. Daarbij is het mogelijk om uit vier programmeertalen te kiezen, namelijk function blocks (FBD), ladderdiagrams (LD), structured tekst (ST) of de eigen ‘easy’ programmeertaal van Eaton (EPD). Daarnaast is het mogelijk om bestaande programma’s uit eerdere apparaten over te zetten naar easySoft 7.

De easyE4-basisunit wordt in verschillende versies beschikbaar. Het gaat om 12V dc/24V dc/24V ac, 24 dc en 230V ac, en zowel met als zonder scherm. Het apparaat biedt acht digitale ingangen die gebruikt kunnen worden als snelle teller- of interrupt-ingangen. Ook kunnen vier ingangen gebruikt worden als analoge ingangen en zijn er vier digitale transistor- of relais-uitgangen.

Nieuwe functies

De easyE4-serie komt ook met een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo is er een optie om een DCF77 radiosignaal te gebruiken, waarmee een zeer accurate tijd- en datumaanduiding mogelijk wordt voor iedere applicatie. De informatie wordt automatisch geüpdatet, wat handig is bij bijvoorbeeld zomer- en wintertijd. De tijdfunctie is onder meer in te zetten om op scholen op de juiste tijd de schoolbel te laten horen.

Iedere basisunit kan met uitbreidingsmodules verder uitgebreid worden tot 188 I/O’s. Daarmee wordt een nieuwe norm gesteld voor stuurrelais, stelt Eaton. Die uitbreidingen mogen een andere voedingsspanning hebben dan het basisapparaat of andere uitbreidingen. Uitbreidingsmodules kunnen aan de voorzijde gekoppeld worden via de nieuwe easyConnector. Daardoor is installatie en demontage vereenvoudigd.

De basisunit bevat ook een ingang voor een microSD-kaart. Daarmee kunnen onder meer software-updates en onderhoudsfuncties eenvoudig geïmplementeerd worden. Daarnaast kan er vooraf een startprogramma gedefinieerd worden, dat direct start als het stuurrelais ingeschakeld wordt. Ook kan hier een opstartscherm op worden opgeslagen dat tijdens de start wordt getoond. En de extra geheugenruimte is tot slot te gebruiken voor datalogging.

IoT en switches

Ook is het mogelijk om de easyE4 aan te sluiten met IoT-netwerken. Dit kan via de geïntegreerde ethernet-interface, waarmee het apparaat verbinding kan maken met elke standaard LAN/WLAN-router, repeater of dLan-systeem. Als gebruiker is het mogelijk om een eigen dashboard samen te stellen. Via de smartphone, tablet of laptop is toegang te verkrijgen tot easyE4.

Via het ethernet is het ook mogelijk om ieder soort scherm direct aan te sluiten, bijvoorbeeld via het ModBus TPC-protocol. Een ethernet-switch maakt het mogelijk om acht easy’s aan elkaar te koppelen, waarmee het mogelijk is om maximaal tien clusters van acht easy’s te maken. De clusters kunnen via een bovenliggend systeem weer met elkaar communiceren.