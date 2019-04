Intel heeft aangekondigd in totaal 117 miljoen dollar (114 miljoen euro) te investeren in veertien disurptieve startups via de investeringsafdeling Intel Capital. De startups werken onder meer binnen de kunstmatige intelligentie (AI), communicatie, gezondheidszorg en productie.

De investeringen breiden de strategie van het bedrijf uit om “strategische posities” in te nemen in veelbelovende startups, door tussen de 300 en 500 miljoen dollar per jaar te investeren, meldt Silicon Angle.

Vier van de startups waar nu in geïnvesteerd wordt, werken aan AI. Het gaat onder meer om Cloudpick, een in Shanghai gevestigde provider van “smart retail”-technologieën, dat algoritmes heeft gemaakt voor computer vision, deep learning, sensor fusion en edge computing. Met die algoritmes moet het mogelijk worden om te winkelen, zonder dat er bij een kassa afgerekend hoeft te worden.

Ook investeert Intel in SambaNova Systems uit Silicon Valley. Dit bedrijf bouwt systemen om AI-applicaties overal te kunnen draaien, of dat nu in een datacentrum of aan de rand van het netwerk is. Het bedrijf Untether AI uit Toronto werkt ondertussen aan nieuwe microchip-architecturen speciaal voor neural net inference workloads, die data duizend keer sneller kunnen verhuizen dan reguliere chips dat kunnen.

De laatste startup is Zhihai EEasy Technology. Dit Chinese bedrijf werkt aan een systeem-op-een-chip, voor taken als het versnellen van AI, het verwerken van beelden en graphics, en het encoderen en decoderen van video’s.

Communicatie en gezondheid

Ook wordt geïnvesteerd in vier communicatie-startups. Mighty Networks is hier één van. Dit bedrijf verkoopt ervaringen, connecties en expertise aan digitale “creators met een doel”. Pixeom biedt een edge computing-platform dat cloud-functionaliteiten opnieuw bouwt en opzet voor on-premise systemen.

Tibit Communications specialiseert zich in het verbeteren van breedbandverbindingen en het Britse Polystream bouwt software-gedefinieerde imaging tech om de streaming van interactieve graphics te versnellen.

In de gezondheidszorg wordt er geïnvesteerd in Medical Informatics, dat zich richt op monitoring en data analytics. Het bedrijf biedt een Sickbay-platform, dat data kan verzamelen en monitoren van verschillende medische apparaten, waarna het artsen beter kan informeren over de conditie van hun patiënten. Ook wordt er geïnvesteerd in Reveal Biosciences, dat deep learning gebruikt om medisch onderzoek te versnellen.

Productie

Tot slot investeert Intel in vier bedrijven die zich bezighouden met fabricage. Landing AI verkoopt bijvoorbeeld een serie software-as-a-service-systemen en corporate transformation-programma’s om productiebedrijven en landbouwtechnologiebedrijven te helpen bij het zichzelf transformeren in AI-bedrijven.

OnScale heeft schaalbare engineering-simulatiesoftware ontwikkeld voor het testen van nieuwe technologieën in IoT, 5G, autonome voertuigen en biomedicijnen. Het Israëlische bedrijf proteanTecs ontwikkeld het “Universal Chip Telemetry”, dat ontworpen is om de prestaties en betrouwbaarheid van elektronische systemen te verbeteren.

Tot slot is er Qolibri, dat software bouwt om de efficiëntie in semiconductorfabrieken waar computerchips gemaakt worden te verhogen.