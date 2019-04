VodafoneZiggo stelt kabelnetwerk open met beperkt datavolume

VodafoneZiggo heeft een referentieaanbod gepubliceerd voor toegang tot zijn kabelnetwerk, meldt Tweakers. Het aanbod is een uitgangspositie voor onderhandelingen met partijen die diensten aan willen bieden op het opengestelde kabelnetwerk. Uit het aanbod blijkt dat er geen onbeperkt datavolume is.

VodafoneZiggo biedt in zijn referentieaanbod drie snelheidsprofielen voor providers. De laagste, 40/4 Mbit/s, kost 23,10 euro exclusief btw per maand. Ook is er een optie voor 200/20 Mbit/s en 400/40 Mbit/s. Voor de hoogste optie wordt 43,70 euro per maand betaald. De profielen zijn allemaal een combinatie van digitale radio, tv en internet.

Verbruiken klanten meer data dan het gemiddelde van de vergelijkbare Ziggo-abonnementen, dan wordt er 53 eurocent per ‘volumeblok’ van 10 GB in rekening gebracht. Het is niet bekend wat het gemiddelde verbruik is van Ziggo-klanten.

Openstellen netwerk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloot vorig jaar dat VodafoneZiggo zijn netwerk open moet stellen voor concurrentie, net zoals KPN. Alternatieve aanbieders zonder een eigen vast netwerk hadden tot nu toe alleen toegang tot het netwerk van KPN. De ACM stelde echter dat omdat VodafoneZiggo ook een dominante partij is, het wel zo eerlijk is dat ook dit netwerk opengesteld wordt voor de concurrentie.

Dit betekent dat alternatieve aanbieders nu ook via het vaste kabelnetwerk van VodafoneZiggo internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aan kunnen bieden. Volgens het nieuwe referentieaanbod liggen de snelheden die andere aanbieders aan kunnen bieden op het netwerk van VodafoneZiggo wel een vijfde lager dan de internetsnelheden die Ziggo binnenkort zelf aanbiedt. Vorige week liet de provider weten met een snelheidsverhoging te komen.

De prijzen in het referentieaanbod zijn voor het afnemen van de diensten. Naast de maandelijkse kosten moeten providers echter ook aansluitkosten per abonnee en kosten voor dienstverlening betalen. Ook wordt eenmalig 86.155 euro exclusief btw in rekening gebracht voor een implementatieproject.

T-Mobile

Mogelijk is T-Mobile één van de partijen met interesse in het aanbieden van zijn diensten via het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Het bedrijf diende eerder al een handhavingsverzoek in bij de ACM, omdat het referentieaanbod nog niet online stond. De deadline daarvoor was zondag, en sindsdien staat het aanbod ook online.