Cloudflare breidt zijn line-up aan op consumenten gerichte diensten uit met de lancering van Warp. Warp is een VPN-dienst, die mobiele verbindingen sneller en meer privé moet maken. Dat meldt Silicon Angle.

Warp werkt in de basis hetzelfde als andere VPN-diensten. Het versleutelt internetverkeer van het apparaat van een gebruiker en stuurt het door de servers van de VPN-provider, waarmee een beveiligde tunnel wordt opgezet die afgescheiden is van de buitenwereld. De pakketjes die door de tunnel gaan kunnen zelfs niet bekeken worden door de provider die de infrastructuur via waar de data reist beheert.

Betere prestaties

Cloudflare stelt echter dat het zich op diverse aspecten onderscheidt van andere VPN-diensten. Allereerst gaat het om prestaties. De dienst stuurt de data via het content delivery-netwerk van het bedrijf, dat meer dan tien procent van het internetverkeer van het internet bediend. Cloudflare comprest pagina’s en vangt ze wanneer mogelijk, zodat ze minder tijd nodig hebben om te laden.

Daarnaast gebruikt Warp 1.1.1.1, de Domain Name System-dienst met hoge snelheden dat de provider vorig jaar lanceerde. De VPN is direct ingebouwd in de 1.1.1.1 mobiele app. Cloudflare claimt dat die app de URL’s die gebruikers invoeren in hun browsers sneller kan matchen met de IP-adressen van websites dan welke andere DNS-aanbieder dan ook.

De keuze om de diensten samen te bundelen moet de adoptie van Warp ook versnellen. Cloudflare claimt namelijk dat de 1.1.1.1-app miljoen gebruikers heeft en maandelijks met 700 procent groeit. Cloudflare belooft daarnaast dat het geen browsing-data verkoopt aan adverteerders, data niet permanent opslaat op zijn servers en zich onderwerpt aan audits van buitenstaanders om te bewijzen dat het zijn beloftes nakomt.

Beschikbaarheid

De bedoeling is dat Warp beschikbaar wordt onder een freemium-model. Er is nu een gratis versie beschikbaar en later moet er ook een betaalde variant komen. De betaalde variant gebruikt de Argo-technologie van het bedrijf. Argo is een systeem voor het optimaliseren van verkeer binnenin het Cloudflare-netwerk, dat vertragingen met 35 procent kan laten dalen. Timeouts van verbindingen kunnen met de techniek met 27 procent verminderd worden.

Ook moet er uiteindelijk een zakelijke versie voor de enterprise-markt komen van Warp.