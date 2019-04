‘Slack kiest New York Stock Exchange voor beursgang’

Slack, fabrikant van tools voor zakelijke communicatie en samenwerking, zou de New York Stock Exchange gekozen hebben voor zijn beursgang. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee zou het de tweede keer zijn dat een groot bedrijf de beurs kiest om zijn direct listing beschikbaar te maken.

Slack gaat naar verwachting voor een direct listing, wat risicovoller is dan een traditionele beursgang. Bij een traditionele beursgang huurt een bedrijf een bank in om de verkoop in goede banen te leiden en investeerders aan te trekken. De aandelen kunnen tegen een vaste prijs gekocht worden, voordat het bedrijf de beurs op gaat.

Een direct listing slaat dat deel over. Een bedrijf kiest er in dat geval voor om zijn aandelen direct op de beurs te verkopen, zonder een uitgangsprijs. Het is een vrij onconventionele manier voor een beursgang. Spotify deed dat echter vorig jaar al, en ook via de New York Stock Exchange.

Slack gaat naar verwachting pas in juni of juli naar de beurs. Op dit moment is het bedrijf nog in gesprek met de Securities and Exchange Commission (SEC) over details over hoe het allemaal gaat werken. Slack diende in februari zijn documenten in bij de SEC voor de beursgang.

Slack

Slack is vooral bekend vanwege zijn app voor groepscommunicatie. Eerder dit jaar zei het bedrijf ruim 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers te hebben en 85.000 betaalde gebruikers. Het bedrijf bestaat sinds 2013 en heeft sindsdien ruim een miljard dollar aan financiering opgehaald.

De keuze van het bedrijf om naar de New York Stock Exchange te gaan is een grote overwinning voor de beurs, die concurreert met de Nasdaq voor de grootste beursnoteringen van de Verenigde Staten. De New York Stock Exchange wist eerder al Uber en Pinterest voor zich te winnen.