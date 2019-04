Intel lanceert tweede generatie Xeon Scalable-processors voor datacenter en workstation

Van 4 cores en 8 threads tot 56 cores en 112 threads: Intel lanceert een breed portfolio van 58 nieuwe Xeon-processors onder de Xeon Scalable-vlag. Zowat iedere professionele workload wordt in theorie gedekt door het aanbod.

In de tweede helft van 2017 herstructureerde Intel zijn hele Xeon-portfolio met de introductie van Xeon Scalable. De E-labels werden vervangen door een eengemaakt aanbod van 52 nieuwe processors, van elkaar te onderscheiden met typenummers en labels zoals Bronze, Silver, Gold en Platinum. Het idee: om voor iedere workload, van workstation tot HPC-server, de juiste Xeon in het gamma te hebben.

112 threads

We zijn vandaag bijna twee jaar verder en Intel besliste dat het tijd was voor een upgrade. De hele Scalable-familie krijgt een upgrade. De tweede generatie van Intel Xeon Scalable bevat 58 nieuwe chips die nog diverser zijn dan hun voorgangers. Zo had de krachtigste chip uit 2017, de Xeon Platinum 8180, ‘amper’ 28 cores (56 threads) met een basiskloksnelheid van 2,5 GHz. De meest geavanceerde chip vandaag krijgt een straffe 56 cores mee, goed voor 112 threads, en boet niet in op kloksnelheid. Integendeel: Intel claimt een basisfrequentie van 2,6 GHz voor de Xeon Platinum 9282. Daarmee is dit monster op papier minstens dubbel zo krachtig dan zijn voorganger.

De serverchip wordt gebakken op de 14 nm Cascade Lake-architectuur, net als de rest van de uitgebreide line-up. Intel reikt de processor de nodige data aan via een ongeziene 77 MB L2-cache. Het TDP voor deze chip is vanzelfsprekend niet mals met 400 watt.

Om de waanzinnige hoeveelheid rekenkernen te bereiken, ging Intel spieken bij AMD Threadripper. Onder de motorkap bevat de processor immers twee chips met 28 rekenkernen die samenwerken. Intel geeft deze reeks typenummers die beginnen met 9. Deze Xeons zullen niet los verkrijgbaar zijn, maar alleen geïntegreerd in een moederbord. De rest van de nieuwe Xeon Scalables is wel los te verkrijgen, waarbij het meest geavanceerde onderdeel, de Xeon Platinum 8280, net als twee jaar geleden 28 rekenkernen bevat.

Vernieuwde line-up

De hele Xeon Scalable line-up is voortaan compatibel met 2933 MHz DDR4-RAM-geheugen. Intel breidt verder de AVX-12-intructieset uit met extra capaciteiten gericht op machine learning. Deep Learning Boost noemt Intel die functie. Enkele andere hardware-upgrades moeten vervolgens de nodige Spectre- en Meltdown-problemen, gekoppeld aan speculatieve executie, oplossen. Het gros van de chips is per direct beschikbaar, al volgt een handvol modellen iets later.

Edelmetalen geven aan hoe geavanceerd Intel een onderdeel vindt, met Platinum als vanzelfsprekend bovenaan de line-up en Bronze onderaan. Letters suggereren vervolgens voor welk type workload Intel de processors geschikt acht. N, V en S tonen aan dat chips geschikt zijn voor respectievelijk netwerkfuncties, virtualisatie en search. T-chips kunnen dan weer hoge thermische uitdagingen bolwerken voor lange tijd, terwijl chips met het Y-label een nieuwe ‘speed select’-functie aan boord hebben. Daarmee kan de chip rekenkernen met thermische marge toewijzen aan workloads die een zo performant mogelijke thread vereisen.

Optane en Xeon D

Een laatste opvallende vernieuwing is de compatibiliteit met Optane 3D Xpoint-geheugen, dat niet vluchtig is. Dat moet een nieuw type geheugencentrische workloads mogelijke maken.

Naast de Scalable-line-up heeft Intel ook Xeon D in zijn aanbod. De nieuwe Xeon D-1600 SoC is geoptimaliseerd voor rekenwerk aan de edge, en is zo helemaal in zijn sas in omgevingen waar minder thermische marge en minder stroom beschikbaar is. Intel ziet de chip als essentieel in de uitrol van de infrastructuur van morgen, waar 5G een belangrijke rol zal spelen.

Opgepast voor AMD

Intel lanceert zijn Scalable-offensief als schot voor de boeg van AMD, dat binnenkort verwacht wordt om de volgende generatie van zijn Epyc-datacenterchips te lanceren. Die Epyc Rome-chips zullen in tegenstelling tot de hardware van Intel wel gebakken zijn op 10 nm, al is het verschil tussen TSMC’s 10 nm-procedé en Intels eigen 14 nm-bakproces wat voordelen op het vlak van formaat betreft, volgens Intel zelf niet zo groot.

Het aanbod van Intel is uitgebreid en extreem krachtig. Of het zal volstaan om de monopoliepositie van de chipbouwer in het datacenter vast te houden, is nog maar de vraag. Analisten voorspellen immers dat AMD heel binnenkort 10 procent van het marktaandeel in handen zal hebben met Epyc, waar dat bij de lancering van de nieuwe chips eind 2017 amper 0,8 procent was.

