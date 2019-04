Okta kondigt authenticatiemethode met machine learning-mogelijkheden aan

Okta heeft een nieuwe, risico-gebaseerde authenticatiemethode aangekondigd die machine learning inzet voor een geautomatiseerde detectie van en reactie op identiteit gebaseerde aanvallen.

Risico-gebaseerde authenticatie levert volgens het bedrijf een “panoramisch inzicht” in de werknemers, partners en klanten van een organisatie. Daarnaast moet het een middel zijn voor transparante beveiligingscontroles. Bedrijven kunnen hiermee hun beveiliging automatiseren en sterkere authenticatie- en hersteltechnieken implementeren.

Volgens Todd McKinnon, CEO en medeoprichter van Okta, wordt beveiliging met de nieuwe oplossing van het bedrijf “juist een sterk punt voor de gebruikservaring, met behoud van bescherming waar nodig”.

“De combinatie van de geïndividualiseerde context van Machine Learning met inzichten gebaseerd op de enorme hoeveelheid data uit Okta’s omvangrijke ecosysteem van klanten, integraties en authenticaties, creëert een hoge intelligentie die een transparante en tegelijkertijd werkbare beveiliging mogelijk maken.”

Individuele profielen

Iedere gebruiker is uniek in welke applicaties en apparaten die hij gebruikt en de locaties vanaf waar hij toegang wil krijgen. Okta gebruikte daarom machine learning om een authenticatiecontext op gebruikersniveau op te stellen. Er worden individuele profielen opgebouwd, die dankzij machine learning in de loop der tijd verder geüpdatet worden. Op die manier ontstaat een diepgaand inzicht in hoe gebruikers omgaan met en toegang krijgen tot de technologie die ze nodig hebben.

Als dit gecombineerd wordt met informatie uit Okta’s ThreatInsight – risicosignalen die door het beveiligingsbedrijf zijn waargenomen in zijn wereldwijde dataset, zoals IP-adressen met een hoog risico – is het mogelijk om kwantificeerbare en bruikbare risicobeoordelingen te maken voor iedere authenticatiepoging.

De oplossing maakt ook herstelmaatregelen voor gebruikers-specifieke accounts mogelijk, aldus het bedrijf. Daarbij verifieert een gebruiker een mogelijk veiligheidsincident, waarmee de herstel-workflow in gang wordt gezet. En voor gebruikers blijft de inlogervaring eenvoudig door het gebruik van Okta Adaptive Single Sign-On en Okta Adaptive Multi-Factor Authentication.

Beschikbaarheid

Okta heeft het product beschikbaar gemaakt in bèta. Naar verwachting wordt het binnenkort op grote schaal beschikbaar als onderdeel van Adaptive Single Sign-On en Multi-Factor Authentication.