VMware heeft zijn vRealize cloudbeheerplatform vernieuwd,waardoor ontwikkelaars nu ook gebruik kunnen maken van hybride cloud-operaties en -automatisering. Het platform bevat nieuwe product releases, namelijk vRealize Operations 7.5, vRealize Network Insight 4.1, vRealize Automation 7.6 en vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1.

Met vRealize Operations wordt zelfsturend operationeel beheer van applicaties tot infrastructuur geleverd, om hybride clouds te optimaliseren, te plannen en te schalen. Het platform krijgt met de update onder meer een hyperconverged infrastructuur (HCI) prestatie-optimalisatie van VMware vSAN-clusters via workload rebalancing, die resync-, slap space- en Storage Policy Based Management-bewust zijn. Daardoor moeten de prestaties verbeterd worden.

Ook wordt het capaciteitsbeheer efficiënter gemaakt door allocatiegebaseerd capaciteitsbeheer toe te voegen naast de bestaande vraaggestuurde modellering. Verder zijn er bijgewerkte vSAN-capaciteitsbeheerfuncties, zoals nieuwe HCI-kostendrivers en ‘what-if’-scenario’s om de impact van het vergroten van de capaciteit van vSAN-clusters te modelleren.

Met Telegraf-agentgebaseerde toepassingen en OS-monitoring met agent lifecycle management en een out-of-the-box dashboard moeten applicatie- en infrastructuurproblemen voorspelt, voorkomen en snel opgelost worden. Daarmee is het ook mogelijk om de relaties tussen applicaties en infrastructuur beter in kaart te brengen. En met geïntegreerde compliance en geautomatiseerde drift-herstelmogelijkheden voor vSphere, moeten risico’s verminderd en IT- en regelgevingsnormen afgedwongen worden.

vRealize Network Insight

vRealize Network Insight moet de zichtbaarheid van toepassingsgerichte beveiliging en netwerken in Kubernetes-omgevingen vergroten. Network Insight is ook beschikbaar als een VMware Cloud Service. Versie 4.1 geeft organisaties met Kubernetes of Enterprise PKS-omgevingen de mogelijkheid om de beveiliging te plannen, netwerkproblemen op te lossen en geavanceerde analyses voor gecontaineriseerde applicaties te gebruiken.

Ook helpt het organisaties bij het plannen en oplossen van problemen met beveiliging en netwerken door verbinding te maken met ServiceNow, en door applicatiespecifieke dashboard toe te voegen. Network Insight 4.1 zorgt bovendien voor een betere zichtbaarheid over de netwerk-overlay en -onderlaag via de introductie van flow-latency en F5-load balancer-ondersteuning.

Automation en Lifecycle Manager

Met versie 7.6 van vRealize Automation worden verbeterde integraties met VMware’s software defined datacenter stack en beheermogelijkheden geïntroduceerd, waarmee het voor klanten eenvoudiger moet worden om hybride cloud-omgevingen te automatiseren. De versie breidt bijvoorbeeld zijn integratie met NSX Data Center verder uit met nieuwe on-demand-ondersteuning voor private netwerken.

Daarnaast worden verbeteringen aan aangepaste formulieren geleverd om aangepaste en verbeterde aanvraagformulieren voor catalogusitems te vereenvoudigen. Dit gebeurt onder meer via API-validatie en ondersteuning voor reguliere expressies voor DataGrid. De nieuwe versie levert ook verbeterde gebruikservaringen en ondersteuning voor multi-tenancy in vRealize Orchestrator.

vRealize Suite LifeCycle Manager 2.1 moet klanten tot slot helpen bij het beheren en automatiseren van hun omgevingen, via een verbeterde integratie met VMware Cloud Foundation, verbeterde gebruikservaringen, gedetailleerdere implementatieopties en uitgebreide mogelijkheden voor contentbeheer.