Microsoft en BMW werken samen aan Open Manufacturing Platform

Microsoft en de BMW Group zijn een initiatief begonnen om een Open Manufacturing Platform te ontwikkelen, dat innovatie moet gaan stimuleren en de ontwikkeling van ‘slimme’ fabrieken moet versnellen. Dat meldt Reuters.

“Microsoft gaat samenwerken met de BMW Group om de efficiëntie van digitale productie te transformeren in de gehele industrie”, aldus Scott Guthrie, executive vice president van Microsoft Cloud + AI Group. “Onze toewijding om een open gemeenschap op te bouwen, zal voor nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen zorgen in de gehele productiewaardeketen.”

De bedoeling is dat het platform gebouwd wordt op het Microsoft Azure IIoT (Industrial Internet of Things) Cloud platform, dat BMW al gebruikt. De referentie-architectuur wordt gebaseerd op open source-standaarden. Met die aanpak moeten andere partners aangemoedigd worden om mee te doen aan het initiatief.

Het doel is om een initiële set van vier tot zes partners te hebben aan het einde van 2019, met een minimum van vijftien initiële usecases die al ingezet zijn in een productie-omgeving. BMW heeft nu al 3.000 machines, robots en autonome transportsystemen verbonden met zijn eigen IIoT-platform dat gebouwd is op Azure. Het bedrijf zei een aantal van zijn initiële usecases te gebruiken voor het project.

Tweede samenwerking

Het is de tweede keer in een week tijd dat een dergelijke samenwerking wordt opgezet. Vorige week maakten Amazon Web Services (AWS) en Volkswagen bekend om de 122 faciliteiten van de Volkswagen Group te verbinden, om de productiesystemen en -processen te verbeteren. Dat netwerk tussen fabrieken en warenhuizen van Volkswagen moet door Amazon opgezet worden. Op de lange termijn moet de wereldwijde leveringsketen van Volkswagen geïntegreerd worden.

Beide samenwerkingen tonen een push van “hyperscale” cloud computing-providers om de terabytes aan data die worden weggegooid door het netwerk aan verbonden apparaten als robots en sensoren die het IoT vormen, te verzamelen en te beheren.