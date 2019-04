Het NetSuite-platform van Oracle krijgt een nieuwe interface en meer tools voor budgetteren en plannen. Daarmee worden benchmarks van diverse industrieën gekoppeld aan KPI’s in de edities van NetSuite voor retailers en software-bedrijven.

“We lanceren industrie-specifieke plannings- en budgetteringsdiensten om klanten zichtbaarheid te geven”, aldus Jason Maynard, senior vice president van global field operations. Specifiek gaat het om SuiteSuccess for Planning and Budget Cloud Services, ook wel PBCS genoemd.

De planningsdiensten zijn dus branchespecifiek en afgestemd op verschillende eisen van verschillende ‘verticals’. PBCS bevat prognoses, samenwerkingen, planningsmodellen en navigatiestromen voor groepen in verkoopplanning, onkostenbeheer, leidinggevenden en analisten.

De strategie van NetSuite draait om het aanpassen van zijn platform naar diverse verticals – of verticale markten. Zo omvat NetSuite alles van adverteerders en marketingbureaus tot aan e-commerce en consulting, energie, productie, vervoer en software-as-a-service-bedrijven. Het bedrijf heeft diverse productupdates toegevoegd voor verschillende industrieën. Die updates worden aangekondigd tijdens de SuiteWorld-conferentie die maandag begonnen is.

Andere updates

Zo komt er een starter-editie van de dienst in een poging om spreadsheets onnodig te maken, die de wereld van planning en budgettering nog altijd domineren. Daarnaast wordt de Bronto-dienst geïntegreerd in SuiteCommerce. Bronto is een e-mailmarketingplatform ontworpen om commercie te stimuleren. Met de integratie wordt het mogelijk om e-mailcampagnes direct te koppelen aan returns on investment en KPI’s.

Ook voegt NetSuite wereldwijd tools voor wereldwijd financieel management toe aan zijn platform. Het gaat hierbij om onder meer uitgaven in meerdere valuta’s en de mogelijkheid om wereldwijd handel te drijven. Gelokaliseerde versies voor de handel zijn beschikbaar in China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, Mexico, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.

Afgelopen maandag lanceerde het bedrijf bovendien al SuiteLife, een programma voor resellers en partners om NetSuite te verkopen en leveren binnen 90 dagen. Het programma bevat training en tools rondom diverse zakelijke functies, productgebieden en industrieën.