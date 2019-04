KPN en XS4ALL verhogen vanaf juni prijzen voor internetabonnementen

KPN en dochterbedrijf XS4ALL verhogen vanaf juni hun prijzen voor internetabonnementen. Bij KPN gaan de prijzen voor verschillende abonnementen per 1 juni met een euro per maand omhoog. XS4ALL verhoogt zijn prijzen per 4 juni met 2,50 euro per maand.

Bij KPN stijgen alle huidige abonnementen met een euro in de maand in prijs. Oudere abonnementen, die nu niet meer te bestellen zijn, krijgen een grotere prijsstijging voor de kiezen. Zo worden de prijzen van Internet Instap en Internet Standaard met 1,50 euro per maand verhoogt. Alles-in-1 Standaard krijgt zelfs een prijsstijging van 3,50 euro per maand.

Het duurste abonnement van de provider, Internet en TV 4K, krijgt ook een verhoging in de snelheid, zo staat te lezen op de website van de provider. Op dit moment heeft dat abonnement een internetsnelheid van 150 Mbit/s voor downloaden en 15 Mbit/s voor uploaden. Vanaf 1 mei gaat die snelheid met 50 en 5 Mbit/s omhoog.

Die snelheidsverhoging geldt echter niet voor alle klanten, omdat het van de technische situatie op het adres afhangt of de hogere snelheid wel mogelijk is. Klanten die wel profijt hebben van de verhoging, krijgen voor 1 mei een bericht. KPN verhoogt verder ook de prijzen voor bellen via VOIP. Het starttarief per gesprek stijgt na 1 juni met een cent per gesprek, en ook de prijs per minuut stijgt met een cent.

Volgens KPN is de prijsstijging nodig om “te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van diensten en het netwerk”. Daardoor is het volgens de provider onder meer mogelijk om bijvoorbeeld internetsnelheden te blijven verhogen en de uitrol van glasvezel te versnellen.

XS4ALL

Ook klanten van XS4ALL krijgen dus te maken met een prijsstijging, al vindt deze drie dagen later op 4 juni plaats. Hier gaan de prijzen voor alle abonnementen met 2,50 euro per maand omhoog. Volgens deze provider is de prijsverhoging nodig om te investeren in kwaliteit, service en internetveiligheid.

XS4ALL moet overigens binnenkort gaan verdwijnen. Moederbedrijf KPN maakte begin dit jaar bekend te stoppen met de merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom. De bedoeling is dat de wijziging in de loop van dit jaar en 2020 wordt uitgevoerd. Klanten van de merken komen uiteindelijk onder het KPN-merk terecht.

Diverse klanten waren hier boos over en verenigde zich in de actiegroep XS4ALL Moet Blijven, die nu aan een nieuwe provider werkt. Die provider moet binnen een paar maanden onder een nieuwe naam van start gaan, maar met de waarden van XS4ALL.