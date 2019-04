Siemens en SAS starten samenwerking voor creatie IoT edge-oplossingen

Siemens Digital Industries Software en SAS zijn een samenwerking begonnen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe IoT edge- en cloud-gebaseerde oplossingen. De twee bedrijven doen dit door SAS- en open source streaming-analyses toe te passen via MindSphere van Siemens.

Gebruikers krijgen hierbij toegang tot geavanceerde en voorspellende SAS-analyses in MindSphere, waarmee de invoering van machine learning en kunstmatige intelligentie in omgevingen met IoT versneld kan worden.

MindSphere van Siemens is een cloud-gebaseerd, open IoT-besturingssysteem dat echte dingen verbindt met de digitale wereld via open verbindingen. Daarnaast maakt het besturingssysteem het mogelijk voor een rijk partner-ecosysteem om nieuwe applicaties te ontwikkelen en te leveren, door een basis te bieden voor nieuwe zakelijke modellen.

Voordelen

Volgens de twee bedrijven biedt de samenwerking voordelen in de vorm van onder meer toenemende productiviteit en vermindering van operationele risico’s. Dat wordt bereikt met behulp van een geoptimaliseerd asset performance management en een krachtig voorspellend en normatief onderhoud.

De twee bedrijven willen samen nieuwe en bestaande klanten betrekken en bijna real-time geïntegreerde kunstmatige intelligentie voor IoT-randapparatuur mogelijk maken, beginnend met streaming-analyses. Naar verwachting zijn de oplossingen later dit jaar verkrijgbaar.

SAS

SAS maakte in maart nog bekend de komende drie jaar een miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Dat wil het bedrijf onder meer doen via software-innovatie, onderwijs en aanbod van expert services. Op die manier wil het bedrijf voortbouwen op de basis die het al heeft in kunstmatige intelligentie, waaronder advanced analytics, machine learning, deep learning, natural language processing en computer vision.

De investering richt zich op drie hoofdgebieden. Het gaat om onderzoek en ontwikkeling (R&D) innovaties, onderwijsinitiatieven die zich op de behoeften van de klant richten om een beter inzicht te krijgen in en te profiteren van kunstmatige intelligentie, en expertdiensten om het rendement van kunstmatige intelligentie-projecten voor de klant te optimaliseren.