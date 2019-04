Pure Storage breidt kennis software-defined storage uit door overname Compuverde

Pure Storage heeft onlangs het Zweedse Compuverde, een expert op het gebied van file storage-oplossingen voor onder meer grootzakelijke bedrijven en cloudaanbieders, overgenomen. De Amerikaanse storagespecialist wil met de overname vooral eindgebruikers helpen met het makkelijker kunnen overstappen naar hybride cloudomgevingen voor hun data-opslag.

De storagespecialist wil met de overname meer kennis vergaren op het gebied van file based storage-oplossingen. Met het portfolio van het Zweedse bedrijf worden, naar eigen zeggen, de mogelijkheden van Pure Storage op het gebied van file based storage verder uitgebreid. Vooral omdat dit uiteindelijk eindgebruikers moet helpen eenvoudiger te beslissen hun data on-premise, in de cloud of in hybride omgevingen op te slaan.

Meer file based storage naar de (hybride) cloud

Vooral voor deze laatste omgevingen wordt het gebruik van file based storage steeds interessanter, zo stelt de storagespecialist. Volgens onderzoek van Gartner neemt het gebruik van file based storage voor ongestructureerde data voor workloads van bedrijfskritische applicaties in public clouds flink toe.

Aangezien steeds meer van deze belangrijke applicaties in hybride omgevingen worden ondergebracht, ziet Pure Storage dat vooral file-based storage in deze omgevingen ook dezelfde geavanceerde mogelijkheden kan bieden, als in on-premise omgevingen.

Onder meer omdat file based storage in hybride omgevingen bepaalde uitdagingen voor verplaatsingen van data kan wegnemen. Vandaar dus de overname van een echte file based storagespecialist als Compuverde.

Partners en klanten

Naast expertise over file based storage biedt Compuverde ook een robuust ecosysteem van technische partners en een uitgebreid klantenportfolio. Eindgebruikers van de storage-oplossingen van de Zweedse leverancier zijn wereldwijd te vinden, zoals bij telecombedrijven, financiële instellingen en mediabedrijven.

Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.