Accenture neemt Droga5 over om tech, content en data samen te smelten

Accenture heeft aangekondigd het creatieve bureau Droga5 over te nemen. De stap illustreert de uitbreiding van het bedrijf naar marketing, design en gebruikservaringen, schrijft ZDNet. Ook is het de grootste aankoop voor Accenture Interactive, al zijn er geen details over de deal bekendgemaakt.

Droga5 heeft klanten als Chase, Kraft, Hershey en Under Armour, en lanceerde creatieve diensten voor Amazon Prime Video, IHOP en The New York Times. Het bedrijf kan andere organisaties onder meer helpen bij business design, innovatie op merkervaringen, geïntegreerde campagnes en performance marketing.

Accenture Interactive bestaat sinds 2009 en is vooral opgebouwd uit overnames zoals Fjord, Acquity Group, Karmarama en The Monkeys. Het bedrijf heeft als doel om de traditionele advertentiemarkt opnieuw uit te vinden, door technologie en consulting te combineren met marketing, nu enterprises zich op digitale transformatie storten.

De bedoeling is dat Droga5 vijfhonderd werknemers toevoegt, die zich richten op creatieve diensten en het bouwen van digitale ervaringen. David Droga, oprichter en creatieve voorzitter van het bedrijf, blijft het bureau aansturen. Sarah Thompson blijft wereldwijde CEO en Bill Scott behoudt zijn positie als CEO in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Forrester-analist Jay Pattisall is de combinatie van data, technologie, e-commerce en creative marketing erg belangrijk. De stap helpt het bedrijf namelijk om dichter “bij het bieden van geïntegreerde en geschaalde marketingoplossingen die CMO’s en marketeers nodig hebben”. “De overname van Droga5 door Accenture Interactive brengt een nieuwe nadruk op creativiteit in marketing.”

Storm Digital

Het is de tweede overname voor Accenture Interactive in een maand tijd. Halverwege maart nam het bedrijf het Nederlandse Storm Digital over, een full-service digital marketing-bureau met een specialisatie in social, programmatic en search advertising-diensten.

Deze overname, in combinatie met de overname van het Amerikaanse Adaptly in december vorig jaar, draagt bij aan het versterken van de capaciteiten van Accenture Interactive Programmatic Services. Adaptly maakt self-serve-tools waarmee het mogelijk is voor bedrijven om advertenties op meerdere sociale netwerken aan te bieden.

Van alle overnames is niet bekendgemaakt hoeveel geld erbij gemoeid is.