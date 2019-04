Apple’s plannen om een 5G-iPhone te lanceren worden mogelijk vertraagd, wegens gemiste deadlines van 5G modem-leverancier Intel. Dat meldt Fast Company op basis van een ingewijde met kennis over de relatie tussen de twee bedrijven. De bedoeling was om de telefoon in 2020 te lanceren, maar mogelijk wordt dit een jaar later.

Intel was de enige modem-leverancier van de iPhone XS, XS Plus en XR. De bedoeling is dat het bedrijf ook de enige leverancier wordt van de 5G modems in de 5G-smartphones van Apple, maar het bedrijf zou diverse deadlines hebben gemist voor de ontwikkeling van de chip.

Willen de bedrijven grote aantallen van die modems op tijd leveren voor een iPhone-lancering in september 2020, dan moet Intel aan het begin van deze zomer de eerste monsters aan Apple leveren. Een afgerond ontwerp voor de chip moet in 2020 aangeleverd worden. Maar er zouden dus al deadlines gemist zijn.

Intel zei in november nog dat het verwachtte om de chip in de tweede helft van 2019 te verschepen. Dit werd door het bedrijf herhaald toen Fast Company om een reactie vroeg. Maar volgens de ingewijde heeft Apple het vertrouwen verloren dat Intel de chip ook daadwerkelijk gaat leveren.

Late speler

Door de vertraging zou Apple nog verder achter gaan lopen op andere fabrikanten. Concurrenten als Samsung, Xiaomi en Huawei hebben al 5G-telefoons gelanceerd. Door verdere vertragingen zou het bedrijf twee jaar achter gaan lopen op zijn concurrentie.

Andere opties heeft het bedrijf ook niet, aldus de ingewijde. Apple zou al in gesprek zijn met Samsung en Mediatek over het leveren van chips op korte termijn. Samsung wil zijn 5G-chips ook gaan verkopen voor gebruik in andere telefoons dan die van zichzelf. Maar volgens de ingewijde zijn Samsung en Mediatek waarschijnlijk niet in staat om chips te leveren voor een 5G-iPhone in 2020.

Een andere optie is om terug te gaan naar Qualcomm, die eerder verstoten werd wegens een langlopende ruzie en vele rechtszaken. Verder werkt Apple zelf aan chips, maar die zijn waarschijnlijk pas na 2021 klaar om in zijn telefoons te gaan. Dat betekent dus dat Apple alsnog op Intel is aangewezen, waardoor de telefoon mogelijk vertraging oploopt.