Adobe Dimension kan voortaan 3D-beelden renderen in de cloud

Adobe heeft een nieuwe versie van zijn 2D- en 3D-compositietool Dimension uitgebracht. Naast de mogelijkheid om voortaan materialen te importeren uit Allegorithmics Substance Designer, is ook cloud-rendering toegevoegd.

Het genereren van 3D-content kost veel rekenkracht, zeker op momenten dat er sprake is van eindproducten die vragen om een hoge resolutie. De meeste computers en laptops hebben vandaag de dag wel voldoende power om deze 3D-beelden te renderen, maar het proces vergt veel van een systeem en de kans bestaat dat het systeem uiteindelijk vastloopt.

Cloud-rendering biedt daar nu een oplossing voor, al is deze niet goedkoop. Adobe moet immers betalen voor de rekenkracht in de cloud. Aangezien Dimension onderdeel is van Creative Cloud (CC), worden alle CC-gebruikers voorzien van vijftien gratis render credits. Elke render kost tussen één tot drie credits, afhankelijk van de kwaliteit van de afbeelding. Tijdens de bètaperiode is er geen mogelijkheid credits bij te kopen. Volgens Techcrunch wil Adobe zijn gebruikers na de bètaperiode wel blijven voorzien van een aantal gratis credits. Er is alleen nog geen duidelijkheid over hoeveel dat er zullen zijn, dan wel hoe een eventuele abonnementsstructuur vorm wordt gegeven.

Tijdens de bètaperiode blijven afbeeldingformaten beperkt tot 2.000 × 2.000 pixels. Adobe zal ruis gratis uit de afbeeldingen verwijderen.

Substance Designer

Adobe nam afgelopen januari Allegorithmic over, ontwikkelaar van Substance Designer. Die software wordt gebruikt voor het maken van texturen en materialen voor videomakers, kunstenaars en ontwerpers van visuele effecten. Dat ondersteuning voor het native bestandsformaat van Substance nu aan Dimension wordt toegevoegd, komt dan ook niet als een verrassing. Het is eenvoudig om materialen aan te passen aan de specifieke scène waarin ze zich bevinden, aangezien ze op manipuleerbare parameters zijn gebaseerd.

Bovendien is de nieuwe versie van Dimension ook nog voorzien van een aantal andere nieuwe functies en verbeteringen. Zo zijn bijvoorbeeld hi-res afbeeldingen bovenop 3D-modellen verbeterd. Denk hierbij aan een logo dat op een 3D-blikje geplaatst wordt. Iets dat in voorgaande versies een ietwat korrelig beeld gaf, maar waar inmiddels door een hogere resolutie geen sprake meer van is.

Daarnaast biedt Dimension voortaan ook ondersteuning voor CC Libraries, de service van Adobe voor het delen van assets in zijn Creative Cloud-tools. Dit zorgt er weer voor dat afbeeldingen, zoals bewerkt in Photoshop, ook meteen beschikbaar zijn in Dimension. Alle nieuwigheden in Adobe Dimension, vind je terug in deze blogpost.

