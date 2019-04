Windows 10 May 2019 Update geeft gebruikers opnieuw controle over updates

Microsofts volgende grote feature-update heeft een naam: de Windows 10 May 2019 Update. De update wordt volgende week uitgerold naar Release Preview-testers, met een brede uitrol naar het grote publiek vanaf eind mei.

De update stond tot nu toe bekend als Windows 10 19H1 en introduceert onder meer een nieuw licht thema voor het besturingssysteem, alsook een Windows Sandbox om verdachte bestanden te analyseren.

Vanaf de May 2019 Update krijgen Windows 10-gebruikers bovendien opnieuw meer controle over hun updateritme, zo weet The Verge. Microsoft was tot nu toe erg agressief in het pushen van zijn updates om zoveel mogelijk gebruikers op de laatste versie te krijgen. Vanaf de aankomende update zullen gebruikers kunnen kiezen om op de huidige versie te blijven en alleen nog maandelijkse security-updates te ontvangen. Microsoft zal je nog steeds aanmoedigen om te updaten, maar het wordt niet langer opgedrongen.

Windows 10 Home- en Pro-gebruikers krijgen daarnaast de mogelijkheid om toekomstige feature- en security-updates met 35 dagen uit te stellen. Het besturingssysteem zal ook op een intelligente manier kunnen detecteren op welke momenten je de pc nog aan het gebruiken bent, zodat updates pas worden uitgevoerd wanneer je niet meer actief bent. Op dit moment kan je alleen nog maar vaste gebruikstijden instellen, waartussen updates niet mogen worden geïnstalleerd.

Kwaliteitsproblemen

Microsoft adresseert ook de kwaliteitsproblemen waar het in 2018 mee kampte. Zowel de April 2018 Update als de October 2018 Update moesten worden uitgesteld vanwege compatibiliteitsproblemen en andere bugs die het bedrijf niet op tijd had gedetecteerd. Met de May 2019 Update kiest Microsoft voor een voorzichtigere aanpak. De update wordt volgende week uitgerold naar Release Preview-testers en wordt pas eind mei voor het grote publiek beschikbaar gemaakt. Daarmee gunt Microsoft zich weken meer tijd dan voorheen om de laatste bugs plat te trappen.

Tot slot verfijnd Microsoft de manier waarop het de duizenden feedbackmeldingen van zijn Windows Insiders verwerkt en categoriseert, zodat cruciale problemen sneller worden opgemerkt. Later deze maand lanceert het zelfs een nieuw dashboard om de gezondheid van Windows-release op te volgen. Gebruikers die tegen problemen aanstoten kunnen op het dashboard in realtime zien of het om een gekend en wijdverspreid probleem gaat.

