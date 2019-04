Qualcomm demonstreert industriële 5G-toepassingen

Qualcomm demonstreert tijdens de Hannover Messe de bruikbaarheid van zijn 5g-chipsets en -antennes. De chipfabrikant heeft op de industriële technologiebeurs een live 5G-netwerk opgesteld om zo een reeks van industriële IoT-toepassingen (IIoT) te laten zien.

Qualcomm voert de live demonstraties uit in samenwerking met partijen als Bosch, Festo, Goetting, IFAK, Siemens, Wiedmueller en Zeiss, zo meldt Business Insider. De grote verscheidenheid aan bedrijven zorgt ervoor dat de mogelijkheden van 5G binnen IIoT op brede schaal gedemonstreerd wordt. Ook wordt zichtbaar op welke manier de technologie geschikt is voor datatransmissie voor robotica in grote fabrieken, gezien 5G grotere bandbreedte, datatransmissiesnelheden en een lagere latency biedt.

Zo toont de samenwerking met Goetting hoe de 5G-technologie gebruikt wordt om een autonoom geleid voertuig met lage latency op afstand aan te sturen. Deze zogeheten tele-operatie is van belang voor het uiterst nauwkeurig autorijden in strakke fabrieksomgevingen.

Visualisatie

Qualcomm wil marktleiders aantonen dat de 5G-technologie klaar is voor grootschalige IIoT-integratie. Het visualiseren van de mogelijkheden van industriële 5G, kan de chipfabrikant helpen om het gezicht te worden van deze innovatie technologie. De mogelijke toepassingen in samenhang met IIoT-geschikte producten, zou een trigger kunnen zijn voor grotere ondernemingen. Live demonstraties zijn in dat opzicht overtuigender dan niet-tastbare voorbeelden.

Al is Qualcomm niet uniek in het aanmoedigen van 5G-technologie tijdens live demonstraties. Zo opende Ericsson in ons land in 2017 de deuren van zijn 5G-Life Campus op de Corda Campus in Hasselt. Die campus is bedoeld om bedrijven te laten proeven van de mogelijkheden van 5G en eigen toepassingen te ontwikkelen op een testnetwerk.

2023

Ruim 60 procent van de IoT-aanbieders heeft plannen om 5G in hun producten of services op te nemen tegen 2023, aldus Business Insider. Het demonstreren van compatibele componenten of apparatuur wordt dan ook steeds belangrijker voor fabrikanten. Zeker gezien gebruikers met 5G een hogere bandbreedte en gegevensoverdrachtssnelheden tot wel tien keer sneller dan 4G LTE kunnen ervaren. Bovendien ondersteunen 5G-netwerken tot tien keer meer apparaten, dan een 4G-netwerk op elk verbindingsknooppunt.

Gerelateerd: Raspberry Pi vormt basis van goedkope industriële IoT-gateway