Amazon gaat duizenden internetsatellieten lanceren

Amazon wil meer dan 3.000 satellieten in een lage baan rond de aarde sturen om “weinig en niet-bediende gemeenschappen wereldwijd” van internet te voorzien. Het initiatief krijgt de naam ‘Project Kuiper’.

De plannen kwamen aan het licht nadat GeekWire ontdekte dat Kuiper Systems LLC recent drie aanvragen heeft ingediend bij de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU). ITU is onder meer verantwoordelijk voor het coördineren van alle satellieten die in een baan rond de aarde worden gebracht.

In september vorig jaar waren er al geruchten dat Amazon de ambitie had om satellieten de ruimte in te sturen. De internetgigant heeft ondertussen bevestigd dat Kuiper Systems inderdaad één van zijn projecten is.

Project Kuiper

“Project Kuiper is een nieuw initiatief om een constellatie van Low Earth Orbit-satellieten te lanceren, die een lage latency en snelle breedbandconnectiviteit zal bieden aan weinig en niet-bediende gemeenschappen over de hele wereld”, klinkt het in een reactie aan The Verge.

In totaal wil Amazon 3.236 satellieten de ruimte in sturen, in drie verschillende banen rond de aarde: 784 satellieten op 591 kilometer, 1.296 satellieten op 610 kilometer en 1.156 satellieten op 629 kilometer hoogte. Samen dekken de satellieten in theorie 95 procent van de wereldpopulatie.

Samenwerking

Amazon noemt het een langetermijnproject dat tientallen miljoenen mensen zal bedienen, die vandaag nog geen basistoegang tot breedbandinternet hebben. “We kijken er naar uit om samen te werken aan dit initiatief met bedrijven die deze gemeenschappelijke visie delen”, aldus Amazon.

Het is nog niet duidelijk of het bedrijf de satellieten zelf zal bouwen of dat aan een partner overlaat. Amazon-baas Jeff Bezos heeft met Blue Origin alleszins zijn eigen ruimtebedrijf in handen, maar Amazon zou momenteel nog alle opties open laten.

Daarnaast is ook communicatie met de grond nodig via stations op aarde. Amazon lanceerde vorig jaar reeds AWS Ground Station, een cloudcomputingdienst die communicatie tussen satellieten in de ruimte en grondstations op aarde faciliteert.

Geen timing

Amazon maakt nog geen timeframe bekend voor de ruimteplannen. Sowieso zal het eerst nog goedkeuring moeten verkrijgen van de Amerikaanse Federal Communications Commission. Die zal volgens The Verge onder meer kijken naar uitdagingen zoals orbitale congestie en wat er met de satellieten zal gebeuren nadat ze uit dienst worden genomen.

Verschillende bedrijven gingen Amazon al voor in de ambitie om internet via satellieten aan te bieden. SpaceX wil meer dan 12.000 satellieten de wereld insturen, OneWeb heeft plannen om 650 satellieten te lanceren en ook Facebook bouwt aan zijn eigen internetsatelliet.