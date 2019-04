Huawei werd in het geheim door de Verenigde Staten bespioneerd. Op die manier probeerde het land bewijs te verzamelen in de fraudezaak tegen het Chinese bedrijf. Dat hebben openbaar aanklagers in Amerika bekendgemaakt, schrijft Reuters.

Het bewijs werd verzameld via elektronische surveillance, maar ook via fysieke doorzoekingen. Het bewijs werd verzameld op basis van de wet Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), waar een speciale rechtbank toestemming voor moet gegeven. De gegevens die op die manier verzameld zijn, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Daardoor worden details die in de rechtszaak behandeld worden mogelijk niet openbaar gemaakt.

Beschuldigingen

Die FISA wordt normaal gesproken ingezet bij zaken die om spionage draaien. Dat is in het geval van Huawei echter niet zo. Het Chinese bedrijf wordt beschuldigd van het negeren van Amerikaanse sancties tegen Iran en het stelen van Amerikaanse bedrijfsgeheimen van T-Mobile US. Topvrouw Meng Wanzhou wordt daarnaast verdacht van bankfraude en het bewust tegenwerken van justitie.

Wanzhou – die ook de dochter is van de oprichter van Huawei – werd op 1 december in Canada gearresteerd. Dat gebeurde in opdracht van de VS. Later kwam ze op borgtocht vrij, al moest ze daarbij wel haar paspoort inleveren en een enkelband dragen.

Bovendien zijn er al langer spanningen tussen de VS en Huawei en andere Chinese bedrijven. De VS is bang dat Huawei meewerkt aan spionage van de Chinese overheid, omdat er in dat lang een wet is waarin staat dat bedrijven mee moeten werken aan alle verzoeken van de overheid. Het land heeft bondgenoten opgeroepen om Huawei te dumpen bij het aanleggen van 5G-netwerken. Diverse landen hebben inmiddels een ban ingesteld op het bedrijf.

In Nederland zou KPN echter wel een 5G-netwerk met apparatuur van de Chinese fabrikant aan willen leggen. Hier geldt nog geen ban, al werkt het kabinet wel aan beleid over de toenemende invloed van Chinese bedrijven.