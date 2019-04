Slack heeft het eenvoudiger gemaakt voor gebruikers met veel kanalen in de chat-dienst om informatie te vinden in een specifiek kanaal. Hier is een nieuwe zoekfunctie voor uitgebracht, meldt UC Today.

De nieuwe Channel Search-functie bouwt voort op Work Graph van het bedrijf, waarmee gebruikers het beste beschikbare kanaal kunnen vinden voor de informatie die ze nodig hebben, zonder al te veel te moeten weten over de specifieke paden. De nieuwe functie past resultaten nu voor iedere gebruiker aan op basis van de kanalen waar ze al actief in zijn.

De functie werkt vergelijkbaar met hoe Slack al gebruikt wordt. Een gebruiker typt een zoekterm in, waarna er resultaten verschijnen. Die informatie staat dan niet alleen in de tabbladen ‘bestanden’ en ‘berichten’, maar ook in het nieuwe ‘Kanalen’-tabblad. Daarin zijn de publieke en private kanalen waar de gebruiker in zit te zien. Ook is het mogelijk om de zoekopdracht te verbeteren of te filteren op basis van het kanaaltype of de werkruimte.

Channel Search wordt al uitgerold naar desktop-gebruikers. Daarbij vraagt Slack om feedback op de ervaring van zijn gemeenschap.

Encryptie-tool

Slack kondigde vorige maand ook een eigen encryptie-tool aan, waarmee bedrijven onder meer correspondentie tussen werknemers kunnen versleutelen met behulp van eigen encryptiesleutels. De dienst heet Slack EKM.

Alle data die gebruikers via het platform verzenden wordt al versleuteld door Slack zelf, maar grote bedrijven willen vaak ook de optie hebben om dat proces zelf te beheren. In industrieën die met veel en strikte regelgeving te maken hebben is dit een veelvoorkomende eis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de financiële sector en de gezondheidszog.

Slack EKM is ook te gebruiken om de manier waarop werknemers intern data delen te controleren. De tool geeft bedrijven verder de optie om gebruiken en chatkanalen te blokkeren waarbinnen gevoelige informatie is misbruikt of daar verkeerd mee is omgegaan. Specifieke berichten en bestanden kunnen ook teruggetrokken worden.