Exact Spring ’19-release moet administratieve handelingen efficiënter maken

Exact heeft zijn Spring ’19-release gepresenteerd. De release komt met diverse nieuwe functies, waarmee ondernemers en accountants administratieve taken sneller en efficiënter af kunnen handelen. Het is onder meer mogelijk om direct vanuit Exact Online elektronische facturen te versturen via het PEPPOL-netwerk.

Alle overheden, andere aanbestedende diensten en speciale sectororganisaties zijn vanaf 18 april verplicht om bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat moet met de nieuwe release van Exact Online dus mogelijk worden.

Ontvangers van de elektronische factuur hoeven deze alleen nog te controleren en goed te keuren. De factuur wordt daarna direct betaalbaar gesteld. Komt de factuur van een vertrouwde afzender, dan kan de verwerking ook helemaal automatisch gaan.

“Onze klanten kunnen dankzij deze ontwikkeling veel eenvoudiger zaken blijven doen met overheidsinstanties. Er zijn meerdere manieren om facturen elektronisch te versturen, maar direct geïntegreerd vanuit het boekhoudsysteem is de meest efficiënte manier om dat te doen”, aldus CEO Phil Robinson.

Ook is de digitale brievenbus vernieuwd, waarmee accountants facturen sneller af kunnen handelen. Het is namelijk direct duidelijk wie de factuur moet oppakken of hoe de factuur verder afgehandeld moet worden. Inkoopfacturen kunnen bovendien direct worden goedgekeurd vanuit de Exact Online App, waarna de openstaande post betaald kan worden.

Handels- en productiebedrijven

De Spring ’19-release komt ook met diverse innovaties specifiek gericht op handels- en productiebedrijven. Het gaat onder meer om een geheel nieuwe app voor voorraadinventarisatie, Exact Online Voorraadbeheer. De app moet de foutmarge bij voorraadinventarisatie minimaliseren. De app is voor Android te downloaden en werkt met de edities Geavanceerd en Premium van Exact voor Handel en Exact voor Productie.

Verder is de mogelijkheid om Exact voor Productie te koppelen met andere systemen of machines verder uitgebreid. Binnen Exact voor Productie Premium is het mogelijk om het werkorder-advies af te ronden naar de standaard seriegrootte, zodat het maakartikel in de juiste hoeveelheid geproduceerd wordt.