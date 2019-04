Microsoft Visual Studio Code krijgt officiële Snapversie voor Linux

Twee dagen na de algemene beschikbaarheid van Visual Studio 2019 voor Windows en Mac stelt Microsoft Visual Studio Code beschikbaar op Linux als Snap. Deze versie bestaat al sinds 2016 voor Windows, Linux en Mac en geniet nu van Snapondersteuning voor naadloze automatische updates.

Microsoft heeft Visual Studio 2019 eerder deze week vrijgegeven voor zowel Windows als Mac-gebruikers. De nieuwste versie van Visual Studio is onder meer voorzien van een door artificiële intelligentie (AI-) geassisteerde code-aanvulling met Visual Studio IntelliCode en de real-time samenwerkingstool Visual Studio Live Share.

Vandaag staat Visual Studio Code op de voorgrond omdat het officiële Snap-integratie krijgt van Microsoft. Snaps, ontwikkeld door Canonical, zijn container softwarepakketten die native werken op de meeste populaire Linux distributies. Ze bevatten automatische updates, rollbackfunctionaliteit, verbeterde security en meer flexibiliteit voor ontwikkelaars. Snaps werken universeel over meer dan 40 Linux distributievarianten. Dankzij de Snap-integratie hoeft Microsoft minder tijd te spenderen in het verpakken en beheren van builds over verschillende Linux-versies.

Groeiende community

Wie de reflex heeft dat Visual Studio Code al beschikbaar is als Snap, moeten we gelijk geven. De Ubuntu-community heeft twee jaar geleden al een versie ontwikkeld. De nieuwe Visual Studio Code Snap wordt voortaan officieel door Microsoft ondersteund en gebouwd.

João Moreno, Visual Studio Code engineer laat aan Venturebeat weten dat de automatische updatefunctionaliteit van een Snap een groot voordeel is. “Het is duidelijk dat er een bloeiende community bestaat rond Snaps die ontzettend snel groeit. De steun van Canonical zorgt voor zekerheid en continue ontwikkeling.”

Canonical geniet met Snap van een uitgebreide acceptatie over verschillende Linux distributies sinds het in 2016 breder beschikbaar is. Amazon, Google en Slack hebben allemaal hun packaging format aangepast voor hun Linux-software. Nu mag ook Microsoft aan dat lijstje worden toegevoegd.

Je kan de Snap-versie van Visual Studio Code hier downloaden. Ga je liever met de bèta-versie aan de slag als Insider? Dan kan je hier terecht.

