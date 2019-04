Microsoft kondigt PowerShell 7 aan voor alle platformen

Microsoft heeft PowerShell 7 aangekondigd voor alle platformen. Een week geleden kondigde het bedrijf nog de algemene beschikbaarheid van versie 6.2 aan, maar besluit nu dus om direct naar versie 7 te springen.

Reden voor de overstap is dat het gebruik van PowerShell Core volgens het bedrijf in de afgelopen twee jaar flink is gestegen. “De bulk van onze groei kwam van Linux-gebruik, een aanmoedigende statistiek aangezien we veel investeren in het cross-platform werkzaam te maken”, aldus de tech-gigant. Daarentegen is de groei in het gebruik op Windows niet net zo significant. “Verrassend, aangezien PowerShell op het Windows-platform populair is geworden.”

Volgens Microsoft zelf komt dat mogelijk doordat bestaande Windows PowerShell-gebruikers bestaande automatisering hebben, die niet samenwerkt met PowerShell Core wegens niet-ondersteunde modules, assemblages en API’s. Daardoor kunnen de gebruikers niet gebruikmaken van de nieuwe functies, verbeterde prestaties en opgeloste fouten. “Om dit aan te pakken hernieuwen we onze inspanningen om Windows PowerShell 5.1 met de volgende release volledig te vervangen.”

Dit betekent volgens Microsoft dat gebruikers van Windows PowerShell en PowerShell Core dezelfde versie van PowerShell kunnen gebruiken voor automatisering op Windows, Linux en macOS. PowerShell 7-gebruikers krijgen op Windows een hoog niveau aan compatibiliteit met de Windows PowerShell-modules die ze nu gebruiken.

Support Lifecycle

Ook voert Microsoft wijzigingen door aan de Support Lifecycle van PowerShell. Het bedrijf gaat Long Term Servicing (LTS)- en niet-LTS-versies uitbrengen van PowerShell 7, zodat het nauw aansluit op de .NET Core lifecycle. Voor Windows-gebruikers wordt het verder mogelijk om te wisselen tussen PowerShell 5.1 en PowerShell 7.

De bedoeling is dat PowerShell 7 in mei 2019 verschijnt. De algemene beschikbaarheid ervan zal wat langer duren, aangezien Microsoft de release hiervan aan wil laten sluiten met .NET Core 3.0. Welke andere nieuwe functies er in PowerShell 7 komen, is nog onduidelijk. Dat moet binnenkort bekend worden gemaakt.