Google maakt Smart Reply beschikbaar in ML Kit voor app-ontwikkelaars

Google heeft nieuwe natural language processing-diensten aangekondigd voor ML Kit. Zo wordt Smart Reply toegevoegd aan de kit, zodat app-ontwikkelaars daar gebruik van kunnen maken. Smart Reply zit nu in Gmail, Hangouts Chat for G Suite en de Google Assistant.

ML Kit werd in 2018 tijdens Google I/O onthuld. Het is een machine learning SDK, waarmee app-ontwikkelaars voor iOS en Android kunstmatige intelligentie (AI) breder kunnen integreren. ML Kit werkt op basis van het mobiele appontwikkelplatform Firebase van Google.

Bij de lancering werden al vijf API’s meegeleverd voor veelvoorkomende machine learning-gebruiken: het herkennen van tekst, detecteren van gezichten, detecteren van monumenten, scannen van barcodes en labelen van afbeeldingen. In het afgelopen jaar zijn hier diverse nieuwe functies en mogelijkheden bijgekomen.

Nu worden er dus weer nieuwe functies aan ML Kit toegevoegd, schrijft Venturebeat. Het gaat dan onder meer om Smart Reply, bekend van Gmail, waarmee reacties worden gesuggereerd op basis van de laatste tien uitgewisselde berichten. Het model draait volledig op het apparaat en slaat geen tekstgegevens op. Google zegt nauw te hebben samengewerkt met diverse partners om ervoor te zorgen dat Smart Reply klaar is voor een bredere release.

Language Identification

Daarnaast kondigde Google aan dat Language Identification toegevoegd wordt aan ML Kit. Language Identification is in staat om een taal te identificeren in een reeks aan teksten, en kan 103 verschillende talen onderscheiden. Daardoor is het niet langer nodig om een gebruiker te vragen welke taal hij spreekt. De nieuwe functie in ML Kit heeft over het algemeen maar een paar woorden nodig om te bepalen welke taal er gebruikt wordt. Reacties worden binnen 1 tot 2 milliseconden gegeven.

Smart Reply en Language Identification worden net als andere diensten in ML Kit gratis beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Naar alle waarschijnlijkheid worden er weer nieuwe functies onthuld tijdens de I/O ontwikkelaarsconferentie in mei.