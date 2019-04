Militaire Hololens brengt oorlog in lijn met videospellen

De heads-up-display van pakweg Call of Duty is binnenkort geen sciencefiction meer met dank aan Microsoft, dat de technologie naar soldaten brengt met een militaire versie van zijn Hololens.

Een blik op het slagveld, geaugmenteerd met een kompas bovenaan, de realtime-positie van je kompanen in je ooghoek en een stipje dat aangeeft wat je met je wapen in het vizier hebt: het klinkt als de standaard interface van een first person shooter zoals Call of Duty, maar binnenkort wordt het ook werkelijkheid voor echte (Amerikaanse) soldaten. Voor de Amerikaanse defensie werkt Microsoft aan IVAS, wat in essentie een militaire variant van de Hololens 2 is.

Shooter in het echt

Het Pentagon maakte net geen 500 miljoen dollar vrij om Microsoft de bril te laten ontwikkelen. Dat schoot bij veel werknemers in het verkeerde keelgat: zij zagen zich niet meteen als bouwers van militaire hardware. Protest haalde vooralsnog niet al te veel uit en een journalist van CNBC kreeg nu te kans om IVAS in actie te zien. Het verdict: de militaire Hololens is wel degelijk een tool voor moderne oorlogsvoering, die gekende elementen van first person shooters naar soldaten in actie brengt.

Met de demonstratie zijn de zorgen van de Microsoft-medewerkers die in februari van zich lieten horen dus niet meteen van de baan. “Ik begrijp hun zorgen”, zegt onderminister voor het leger Army Ryan McCarthy daarover. Hij maakt zich echter sterk dat de strijdkrachten de technologische knowhow nodig hebben. “Het gaat om dezelfde mannen en vrouwen die er voor zorgen dat de Microsoft-werknemers de vrijheid hebben om technologie te ontwikkelen.”

Nachtkijker

Het ‘Integrated Visual Augmentation System’ doet ook de journalist van CNBC aan Call of Duty denken. De augmented reality-technologie van de gewone Hololens 2 volstaat in principe voor een dergelijke ervaring, en IVAS verschilt dan ook niet zo veel van de Hololens die Techzine eerder kon uitproberen. Het grootste fysieke verschil is ongetwijfeld de integratie van een infraroodcamera in het geheel zodat de militaire Hololens ook kan dienst doen als nachtkijker.

Het IVAS-project zal nog jaren lopen, en wordt vermoedelijk niet voor 2028 op schaal uitgerold in het Amerikaanse leger. Het illustreert wel hoe de nieuwe technologieën van vandaag vlot hun weg naar militaire toepassingen vinden, ondanks bezwaar van de ontwikkelaars ervan. Die verhouding illustreert voor een stuk de band tussen militaire en technologische ontwikkeling die er altijd al geweest is. Vroeger was de militaire toepassing geregeld eerst, en volgde vreedzamere initiatieven. In dit geval gebeurt het omgekeerde.

De Amerikanen geven nog mee dat ze geloven dat vijanden niet geneigd zullen zijn soldaten aan te vallen met de geavanceerde capaciteiten, en dat de Hololens ook voor training kan worden ingezet.

Gerelateerd: Eerste indruk: Microsofts HoloLens 2 is klaar voor het echte werk