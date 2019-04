‘Meeste kenniswerkers werken graag samen met robots’

Een grote meerderheid van kenniswerkers werkt graag samen met robots die bedrijven steeds sneller automatiseren en leert graag nieuwe vaardigheden aan. Dat blijkt uit een enquête van fabrikant van automatiseringssoftware Blue Prism onder vijfduizend professionals.

Volgens het onderzoek werkt 83 procent van de kenniswerkers graag met robots samen, meldt Computer Weekly. 78 procent is klaar om een nieuwe rol op zich te nemen binnen het bedrijf. Dat terwijl er veel berichten zijn over de angst dat automatisering banen gaat wegnemen. Volgens Blue Prism is slechts 37 procent van de kenniswerkers bang om zijn baan te verliezen.

Nu automatisering steeds meer geaccepteerd wordt, zetten bedrijven er ook meer op in. Volgens de enquête is 92 procent van de zakelijke beslissers van plan om meer van zijn processen te automatiseren. 88 procent denkt dat robotic process automation (RPA) gaat helpen om wereldwijde productiviteitsproblemen op te lossen en dat RPA belangrijk is voor digitale transformaties. 83 procent denkt dit over intelligentie automatisering.

Gerald Pullen, hoofd van RPA bij Lloyds Banking Group – een klant van Blue Prism – zegt bijvoorbeeld dat RPA een belangrijk onderdeel is van het ‘bank van de toekomst’-doel van Lloyd, omdat het werknemers weghaalt bij saaie, herhalende taken. “We hebben de robot uit de mens gehaald om deze collega’s in staat te stellen om nuttigere rollen te vullen, nu we doorwerken aan het volgende stadium van onze strategie.”

Technologische revolutie

78 procent van de kenniswerkers heeft in de afgelopen 12 maanden ook ervaren dat een deel van zijn dagelijkse taken werd geautomatiseerd. 34 procent denkt niet dat de bedrijven waar ze voor werken in de komende vijf jaar kan concurreren als het blijft vertrouwen op alleen een menselijk personeelsbestand.

“Nu we een nieuwe tijd van connected RPA ingaan, gaat deze technologie deuren openen voor de meest digitaal vaardige werknemers om te creëren en innoveren”, aldus Chris Bradshaw, chief marketing officer bij Blue Prism. “Dit is de eerste technologische revolutie die mensen in het hart van de creatieve waardeketen plaatst, wat de reden is dat het zo’n exponentieel potentieel heeft.”