Veeam heeft de derde versie van Backup for Microsoft Office 365 aangekondigd. Naast een betaalde versie komt deze versie ook met een gratis variant genaamd Backup for Microsoft Office 365 Community Edition. Die variant is vrijwel identiek aan de betaalde versie, maar gelimiteerd tot tien gebruikers en 1 TB aan beschermde SharePoint-data.

Veeam Backup for Microsoft Office 365 V3 komt onder meer met een grote vermindering in backup-tijden, schrijft Storage Review. Het bedrijf zelf stelt dat backups voor SharePoint Online en OneDrive for Business maximaal dertig keer sneller zijn in vergelijking met eerdere versies. De voornaamste reden voor die versnelling is de integratie met de native Change API voor Microsoft Office 365.

Daarnaast krijgt Backup for Microsoft Office 365 V3 databeschermingsrapporten, waarmee het mogelijk is om onbeveiligde mailboxen van Office 365-gebruikers te identificeren. Daarnaast is het hiermee mogelijk om licentie- en opslaggebruik te managen. De rapporten zijn beschikbaar via de gebruikersinterface, evenals via PowerShell en RESTful API. Tot slot komt versie drie met ondersteuning voor multi-factor authenticatie.

De nieuwe versie van Backup for Microsoft Office 365 is per direct beschikbaar met een jaarlijks abonnement van één tot vijf jaar.

Investering

Veeam liet begin dit jaar nog weten 500 miljoen dollar aan investeringen te hebben opgehaald. Daarmee is het de grootste financieringsronde van een startup sinds afgelopen zomer. De financieringsronde werd geleid door Insight Venture Partners. Verder investeerden de Canada Pension Plan Investment Board.

Het bedrijf heeft nu een jaarlijkse omzet van net iets minder dan een miljard dollar. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een cash flow van 300 miljoen dollar en een winst van 100 miljoen dollar na de belasting. Eerder dacht het bedrijf nog aan een beursgang, maar die is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Met de financieringsronde heeft het bedrijf naar eigen zeggen de vrijheid en flexibiliteit gekregen om niet de beurs op te gaan.