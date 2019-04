‘Hardware veilig verwijderen’ voortaan niet meer nodig in Windows 10

De nieuwste versie van Windows laat je toe een usb-stick of Thunderbolt-schijf uit je toestel te nemen zonder het eerst veilig te verwijderen. De mogelijkheid brengt ook enkele nadelen met zich mee.

Wie Windows gebruikt, is vertrouwd met de noodzaak om externe schijven of usb-sticks eerst veilig te verwijderen via de software alvorens je ze mag loskoppelen van je laptop of desktop. Die procedure is overbodig sinds versie 1809 van Windows 10. Microsoft paste daartoe enkele standaard-instellingen aan, al zitten er ook nadelen verbonden aan die beslissing.

Traditioneel maakte Windows 10 (en alle voorgaande versies) gebruik van een instelling die de prestaties van randapparatuur verhoogt door gebruik te maken van een cache-instelling bij het kopiëren van bestanden. Die cache zorgt er voor dat bestanden sneller gekopieerd raken, al moet de cache in de praktijk op de achtergrond nog geleegd worden richting de randapparatuur. Haalde je een stick uit de pc zonder die eerst veilig te verwijderen, dan bestond het gevaar dat er nog een cache-operatie bezig was en zo bestanden uiteindelijk niet correct werden overgezet op het externe medium. Veilig verwijderen zorgde er voor dat kopieer-operaties zeker helemaal waren afgerond.

Kiezen

Microsoft kiest voortaan voor ‘Snel verwijderen’ als standaard-instelling. De cache wordt afgevoerd: wanneer bestanden zichtbaar klaar zijn met kopiëren, kan je een stick zonder schroom uit de pc halen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit, en minder kans op beschadigde bestanden wanneer je zoals alle Windowsgebruikers toch eens vergat om ‘veilig verwijderen’ te gebruiken, maar heeft als logische keerzijde dat de prestatieboost die het gebruik van cache met zich meebrengt, teniet wordt gedaan.

Ondervindt je daar last van, dan kan je de standaardmodus voor externe opslag terug veranderen van snel verwijderen-modus naar betere prestatie-modus. Ga daarvoor naar schijfbeheer (Win + R > diskmgmt.msc) en klik rechts op de externe opslag. Selecteer eigenschappen en vervolgens beleidsregels om te kiezen tussen de twee opties. Let wel: kies je opnieuw voor ‘Beter prestaties’, dan blijft veilig verwijderen een must.

