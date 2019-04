Juniper Networks biedt nu ook SD-WAN as-a-service uit de cloud

Juniper Networks heeft van zijn SD-WAN-oplossing Contrail Service Orchestration nu ook een cloudgebaseerde as-a-service-versie gepresenteerd. Hiermee biedt het nu ook een makkelijk schaalbare en eenvoudig te beheren en te beveiligen netwerkinfrastructuur, inclusief de WAN-, LAN- en de draadloze netwerken die hiervoor worden gebruikt.

Volgens Juniper Networks biedt deze cloudgebaseerde oplossing grootzakelijke gebruikers onder meer de eenvoud van cloudgebaseerde toepassingen in combinatie met de functionaliteit van de Contrail-oplossing voor de centrale orkestratie van netwerkinfrastructuren. In de cloudoplossing zitten dus ook alle functionaliteit die Contrail biedt voor netwerkautomatisering, security, analytics en kunstmatige intelligentie-oplossingen.

De cloudoplossing is vooral geschikt voor campusomgevingen die de WAN-oplossingen van de leverancier gebruiken. Hiermee beschikken gebruikers niet alleen over een nieuw gebruikersmodel, maar ook over diverse andere functionaliteit.

Beschikbare functionaliteit

De nu beschikbare functionaliteit van de cloudoplossing bestaat onder meer uit ondersteuning voor een breder scala aan passieve redundante hybride WAN-verbindingen, internet-breakouts bij de CPE aan de rand van het WAN of centrale WAN-hubs en topologieën zoals hub & spoke, partial mesh en dynamic full mesh.

Daarnaast is het, met het oog op centraal LAN- en WAN-beheer voor campusomgevingen, eveneens mogelijk om de EX-ethernet switches van Juniper Networks die zijn aangesloten aansluiten op een enkelvoudige of dubbele WAN-gateway of netwerkapparatuur uit de NFX- of SRX-reeks, vanaf een centrale locatie volledig geautomatiseerd beleidsregels voor het LAN en WAN en provisioning-processen in te stellen voor veilige verbindingen met zogeheten branche offices.

Security en makkelijkere aanpassingen

Integratie met de oplossingen van cloudsecurity-aanbieder Zscaler en mogelijkheden voor het beheer van next generation firewalls uit de SRX- en NFX-reeks, waaronder Juniper Sky ATP, zorgen daarnaast voor meer security.

Verder maakt de cloudoplossing het SD-WAN-product van Juniper Networks tot een flexibele oplossing die bedrijven in staat stelt om zich snel aan nieuwe omstandigheden aan te passen en hun netwerk verder te ontwikkelen. De op open standaarden gebaseerde architectuur en open API’s van Juniper bieden daarnaast ondersteuning voor naadloze integratie van systemen en automatisering van de NetOps-workflow.

Integratie van Mist-technologie

De oplossing is de eerste die ook de technologie voor door kunstmatige intelligentie aangestuurde WLAN-omgevingen van het recent overgenomen Mist Systems implementeert. Gebruikers kunnen op deze manier operationele gegevens over hun draadloze netwerk, WAN, LAN en de beveiliging raadplegen en analyseren.