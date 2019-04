Logitech lanceert draadloze headsets voor kantooromgevingen

Logitech komt met twee nieuwe bluetooth-headsets met noise cancelling, gemaakt op maat van kantooromgevingen. De hoofdtelefoons ondersteunen draadloos laden.

Logitech introduceert de Zone Wireless en de Zone Wireless Plus: twee nieuwe draadloze headsets gebouwd voor gebruik in open kantooromgevingen. De hoofdtelefoons moeten enerzijds een goede geluidskwaliteit bieden, en zijn anderzijds helemaal geschikt om mee te communiceren in een drukke omgeving. De active noice cancelling moet er immers voor zorgen dan storend omgevingsgeluid wordt weggefilterd.

De hoofdtelefoons zijn gecertificeerd voor Skype for Business en Microsoft Teams. Logitech werkte verder nauw samen met andere producenten van populaire spraaktoepassingen zoals Cisco WebEx en Jabber, en oplossingen van Zoom en Unify. Het is de bedoeling dat medewerkers de Zone kunnen gebruiken om naar muziek te luisteren en vervolgens naadloos te bellen. Daartoe kan je zowel je pc als je smartphone tegelijkertijd met de headset verbinden. Via de Easy-Switch-technologie kan je eenvoudig tussen beiden wisselen.

Draadloos laden

De headsets komen met een app, Logi Tune, waarmee gebruikers instellingen zoals de equalizer kunnen aanpassen of updates kunnen instaleren. De toestellen zijn uitgerust met Qi voor draadloos laden, maar kan je ook van stroom voorzien via een klassieke USB-kabel.

De hoofdtelefoons moeten nog deze maand beschikbaar komen met een adviesprijs van 219,99 euro voor de Logitech Zone Wireless. De Plus kost 299,99 euro en is voorzien van ondersteuning voor Logitechs Unifying receiver, die je vandaag ook al kan gebruiken om muizen en toetsenborden van de fabrikant met je systeem te verbinden.

