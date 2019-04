Microsoft Chromium Edge nu officieel beschikbaar als testversie

Microsoft stelt vandaag zijn Chromium-gebaseerde Edge-browser beschikbaar aan ontwikkelaars. De softwaregigant heeft Canary- en Developer-builds in de aanbieding met dagelijkse of wekelijkse updates. Enkel Engelse 64-bit installaties van Windows 10 worden voorlopig ondersteund.

Na een vroege lek eind maart stelt Microsoft de nieuwe Edge-versie gebaseerd op Chromium officieel beschikbaar voor Insiders. Ontwikkelaars krijgen zo een vroege blik op hoe Edge verandert. Microsoft heeft voor de eerste publieke builds vooral gefocust op de basis: browsen, betrouwbaarheid en extensie-ondersteuning. Het wil nu graag feedback krijgen op deze fundamenten.

Ondanks de vroege versie zit er al sync-ondersteuning in. Vandaag geldt dat enkel voor favorieten, maar op termijn moeten ook de browserhistoriek en de extensies worden gesynchroniseerd. Wanneer de internetbrowser later in een bètafase landt, zal sync-ondersteuning volledig werken.

Google-blokkering

Microsoft gaat all-in met Chromium en engageert zich volgens The Verge met 150 ‘commits’ voor een optimale integratie met Windows 10. Denk daarbij aan vloeiend scrollen, touch keyboard, Windows Hello en toegankelijkheidsfuncties.

“We werken rechtstreeks met Google en de bredere Chromium-community en appreciëren de samenwerking en open discussies”, zegt Joe Belfiore, Corporate Vice President bij Microsoft. “Hun bijdragen zijn work-in-progress en kan je vandaag nog niet allemaal vinden in de testversie.”

Microsoft doet wel zijn eigen ding met Chromium Edge. Het heeft in totaal 50 Google-diensten uit Chromium gehaald, waaronder ad blockers, Google Now en andere Chrome OS-gerelateerde diensten. Een volledige lijst vind je hieronder:

Voor ontwikkelaars

Microsoft werkt ook aan ARM-ondersteuning voor Chromium en focust verder op PDF-verbeteringen, betere batterijduur, dev tools en webauthenticatie. Volgens Microsoft verloopt de ontwikkeling van Chromium Edge bijzonder vlot en heeft het al honderden veranderingen aangebracht in Chromium om tot de Edge-versie te komen die vandaag wordt aangeboden.

Vandaag kan je Canary en Development builds downloaden als Edge Insider. Klik hier om jezelf te registeren. De huidige testversie werkt vandaag enkel op een Engelstalige 64-bit Windows 10-versie. Microsoft plant ondersteuning voor Windows 8, 7 en macOS in de toekomst. De huidige testversie is vooral gefocust op ontwikkelaars om een vroege inkijk te geven op de veranderingen onder de motorkap. Microsoft verwacht dat een stabielere bètaversie binnenkort beschikbaar wordt gesteld met een voorzichtige updatecyclus van zes weken.

Gerelateerd: Aan de slag met Edge op Chromium: Microsoft-sausje