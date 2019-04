Er lijkt een groeiende interesse te zijn in de 35 jaar oude programmeertaal C++. De taal is naar de derde plaats gestegen in de index van Tiobe voor april dit jaar, schrijft ZDNet. De index van Tiobe geeft aan hoe populair een taal is onder programmeurs.

C++ is in 1985 gemaakt als een uitbreiding van de programmeertaal C. De laatste gestandaardiseerde versie, C++17, heeft ondersteuning vanuit een reeks aan grote C++ compilers. Het gaat onder meer om Microsoft Visual Studio, GNU Compiler Collection (GCC) en Clang.

Nu blijkt de programmeertaal dus weer te stijgen in populariteit. In de ratings van Tiobe heeft de taal een aandeel van 8,83 procent, 1,62 procentpunt meer dan in dezelfde maand vorig jaar. De ratings zijn gebaseerd op resultaten in Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, YouTube en Baidu.

Daarmee wist het de plek van Python deze maand in te pikken. Python is in de afgelopen jaren erg populair geworden onder ontwikkelaars. Dat C++ de plek van Python nu heeft ingenomen, betekent volgens analisten van Tiobe niet dat Python minder populair wordt. De taal heeft deze maand een aandeel van 8,166 procent, wat een stijging van 2,36 procentpunt is ten opzichte van vorig jaar.

De top tien talen van april volgens Tiobe zijn Java, C, C++, Python, Visual Basic .NET, C#, JavaScript, SQL, PHP en Assembly Language.

Oude status

Met de stijgende populariteit is C++ echter nog niet terug op hetzelfde punt als aan het begin van de 00’s. Toen had het een marktaandeel van ruim 15 procent. De lagere score van nu komt volgens Tiobe door “de complexiteit en de vertraging in het releasen van de nieuwe taaldefinitie C++0x”. “Die nieuwe taalstandaard, die uiteindelijk C++11 genoemd werd na de release in 2011, maakte de taal veel eenvoudiger, veiliger en expressiever.”

Daarnaast duurde het nog een paar jaar voor de C++11-standaard geadopteerd werd, aangezien de gemeenschap moest wachten tot compilers de taal ondersteunden. Dat is nu het geval, waardoor de taal dus weer populairder wordt. Daarnaast komt er een nieuwe versie: C++20. Deze versie moet dit jaar afgemaakt worden.