‘Huawei wil 5G-chips exclusief aan Apple verkopen’

Huawei zou interesse hebben in het verkopen van zijn 5G Balong 5000-chips, maar slechts aan één bedrijf: Apple. Dat heeft een ingewijde tegenover Engadget gezegd. De kans is echter klein dat dit gebeurd, aangezien de Chinese fabrikant door diverse landen verdacht wordt van spionage.

Een dergelijke overeenkomst zou ook opvallend zijn omdat Huawei niet bekend staat om zijn chips. Een woordvoerder van het bedrijf zei eerder dit jaar bovendien dat “Balong vooral bedoeld is om Huawei’s slimme producten, zoals telefoons en IoT-producten, te ondersteunen en op dit moment alleen voor intern gebruik is”.

Het is verder onduidelijk of de twee bedrijven al gesproken hebben over het voorstel. Zowel Huawei als Apple heeft niet gereageerd op verzoeken van Engadget om te reageren op het gerucht. Apple heeft echter wel problemen met zijn huidige chip-fabrikant Intel, die meerdere deadlines voor de ontwikkeling van een 5G-chip zou hebben gemist. Daardoor zou een 5G-iPhone vertraagd zijn tot 2021.

Onderzoek

De samenwerking is echter vooral onwaarschijnlijk omdat Huawei al jaren door de Verenigde Staten onderzocht wordt. Het land blijft wijzen op een Chinese wet waarin staat dat bedrijven mee moeten werken aan alle verzoeken van de overheid. De VS is daardoor bang dat Huawei meewerkt aan spionage van de Chinese overheid, ook al heeft het bedrijf dit altijd ontkend.

De Verenigde Staten heeft inmiddels een ban ingesteld op het gebruik van apparatuur van de Chinese fabrikant door overheidsinstanties. En het roept ook bondgenoten op om Huawei te dumpen bij het aanleggen van 5G-netwerken. Daarnaast raden de Amerikaanse inlichtingendiensten het gebruik van Huawei-producten door burgers af.

Nou kan het land een overeenkomst met Apple niet verbieden, maar de kans is wel groot dat Apple bij een dergelijke doel constant vragen van de VS zou krijgen over de veiligheid van zijn producten.