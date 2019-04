‘Apple lanceert MacBook Pro met groter scherm pas in 2021’

De bekende analist Ming-Chi Kuo zei in februari te verwachten dat Apple dit jaar een MacBook Pro met een groter scherm en een 31,6 inch 6K-scherm zou presenteren. Nu heeft Kuo de details en de timing van die producten echter ietwat gewijzigd, meldt MacRumors.

In eerste instantie voorspelde Kuo de lancering van een nieuwe MacBook Pro met een schermgrootte tussen de 16 en 16,5 inch. Daarnaast zou er een 13 inch-model bij komen, die te configureren is tot 32 GB RAM. Maar in die voorspelling zijn dus wat wijzigingen gekomen.

Kuo verwacht nu dat de nieuwe MacBook Pro een scherm tussen de 15 en 17 inch krijgt, en in de eerste helft van 2021 verschijnt. Daarmee is het nog steeds de grootste MacBook Pro sinds 2012, toen de productie van de 17 inch-modellen stop werd gezet.

Ook verwacht hij een nieuwe iPad met een scherm tussen de 10 en 12 inch, die ergens tussen het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 verschijnt.

6K-scherm

Daarnaast verwachtte Kuo in eerste instantie een 31,6 inch 6K-monitor van eigen makelij. Die monitor zou een ‘miniled-achtig backlight design’ krijgen. De timing van dat scherm is volgens Kuo niet veranderd. Het scherm zou in het tweede of derde kwartaal van dit jaar verschijnen. De details daarvan blijven ook hetzelfde.

De monitor is interessant, aangezien de laatste monitor van Apple zelf sinds 2016 niet meer verkocht wordt. Wil je een monitor bij je Mac kopen in de Apple Store, dan ben je aangewezen op de 27 inch 5G-monitor van LG die in 2016 verscheen. Mogelijk komt daar later dit jaar dus een concurrent van.

In de originele onderzoeksnota van Kuo stonden overigens ook updates over diverse andere nieuwe Apple-producten in 2019. Het gaat onder meer om drie nieuwe iPhones met grotere accu’s en tweewegsopladen. Al die updates zijn hier te lezen.