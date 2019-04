Nutanix en HPE werken samen aan ‘Hybrid Cloud as a Service’

Nutanix laat aan Techzine weten over een samenwerking met HPE, waardoor de partijen een volledige beheerde hybride cloudinfrastructuur ‘as a Service’ (aaS) aan gaan bieden. Gezamenlijke klanten kunnen zo de Nutanix Enterprise Cloud OS Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing via HPE’s GreenLake aaS-platform geleverd krijgen.

Volgens Nutanix was er vanuit de klanten van HPE vraag naar het gebruik van Enterprise Cloud OS en zijn AHV-hypervisor, ondanks het feit dat HPE met zijn Simplivity-oplossing concurreert met de Nutanix-software. In 2017 kondigde Nutanix nog ondersteuning aan voor HPE-servers, maar nu zoeken de bedrijven een nauwe samenwerking op. Nutanix ziet dit dan ook als een grote stap binnen de markt, de samenwerking kwam tot stond door onderhandelingen tussen beide CEO’s.

GreenLake betreft dus een aaS-oplossing voor on-premise IT. Hierbij geldt een zogeheten pay-per-use betaalmodel, zodat er betaald wordt voor bijvoorbeeld de gemeten resources. Door een gecombineerde oplossing worden klanten ondersteund bij een reeks gebruikstoepassingen. Voorbeelden hiervan zijn gevirtualiseerde big data-applicaties als Splunk en Hadoop. Ook gevirtualiseerde tier-1 workloads zoals Oracle en SAP noemt Nutanix als voorbeelden.

Mogelijkheden

In de persaankondiging wordt de verlaagde Total Cost of Ownership (TCO) aangestipt als één van de voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat IDC in opdracht van Nutanix uitvoerde, dat klanten van de HCI-leverancier een verlaging van 60 procent van de operationele kosten over vijf jaar behalen. Bij HPE GreenLake zouden klanten 30 procent besparen op CapEx (Capital Expenditures) door de behoefte aan overprovisiong weg te nemen. Ook zou er een verlaging van support- en professionale servicekosten van 90 procent zijn.

Anderzijds belooft de overstap op een IT-aaS-model een productiviteitsgroei door verminderde support-druk op ITOps en een verkorte implementatietijd van IT-projecten. Nutanix stipt tevens het gebruik kunnen maken van een kosteloze hypervisor via een aaS-model als voordeel aan, alsmede de single-click eenvoud van het bedrijf voor het implementeren en schalen van gevirtualiseerde workloads.

Geïntegreerde appliance en beschikbaarheid

De twee bedrijven maken gelijktijdig bekend dat Nutanix-channelpartners de mogelijkheid krijgen om direct HPE-servers (ProLiant en Apollo) met Enterprise Cloud OS als geïntegreerd appliance te verkopen. Daardoor kunnen klanten een volledig geïntegreerde oplossing gebruiken, direct geleverd vanuit HPE-fabrieken.

De Nutanix HCI-software op HPE GreenLake en de geïntegreerde appliance met Nutanix-software op HPE-servers worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.