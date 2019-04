Windows 10 May 2019 Update vandaag beschikbaar voor testers

Microsoft heeft de Windows 10 May 2019 Update definitief afgewerkt en stelt die vanaf vandaag beschikbaar aan Release Preview-testers. Deze versie wordt volgende maand aangeboden via het officiële Windows Update-kanaal na de nodige feedback.

De Windows 10 May 2019 Update heeft een final build: 18362.30. Die is vandaag beschikbaar via Windows Update indien je bent ingeschreven in de Release Preview Ring als Windows Insider. De update wordt automatisch aangeboden en geïnstalleerd, zodat je onmiddellijk kan starten met testen.

Microsoft wil de update volgende maand breed beschikbaar stellen, maar pakt deze keer ruim de tijd om alle bugs plat te trappen. De Windows 10 October 2018 Update kende een bijzonder moeilijke start. De installatiebestanden werden oorspronkelijk begin oktober beschikbaar gemaakt, maar snel daarna weer offline gehaald vanwege een bug die bestanden deed verdwijnen.

Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er evenwel opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd. Al deze problemen wil het nu voorkomen met een langere testfase van de Windows 10 May 2019 Update.

Kleine problemen

Microsoft worstelt vandaag onder meer nog met een compatibiliteitsprobleem met de anti-cheatsoftware van populaire games als Fortnite en PUBG, dat mogelijk roet in het eten kan gooien. Daarnaast heeft Microsoft de recentste build in de Slow Ring (18362) weer ingetrokken, omdat sommige gebruikers er niet in slaagden hem te installeren.

De reus uit Redmond kan het zich niet permitteren om opnieuw een update uit te brengen die bij een groot deel van de gebruikersbasis voor problemen zorgt. Uit recente cijfers blijkt dat de Windows 10 October 2018 Update maar op 26,4 procent van de Windows 10-systemen is geïnstalleerd. Ondertussen blijft het merendeel van die gebruikers (66,3%) gewoon verder boeren op versie 1803, tot de volgende update klaar is.

Vandaag al toegang

Wil je vandaag al toegang krijgen tot de Windows 10 May 2019 Update? Ga naar Instellingen, Bijwerken & Beveiliging en kies daar Windows Insider-Programma. Klik op Aan de slag, koppel een Microsoft-account aan je systeem en kies Release Preview. Daarna zou de update onmiddellijk beschikbaar moeten zijn om mee aan de slag te gaan.

Doe dit vandaag enkel op testmachines en niet je dagelijkse toestel. Wacht met dat laatste tot Microsoft de update verder heeft getest bij een groter publiek. Bedrijven wachten best nog wat langer en kunnen deze gids volgen om de update verder uit te stellen.

Gerelateerd: Focust Microsoft voortaan op één grote Windows 10-update per jaar?