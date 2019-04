G Suite kan voortaan rechtstreeks in Dropbox documenten aanpassen

G Suite-gebruikers hoeven voortaan niet meer buiten Dropbox te gaan om hun documenten, rekenvelden en presentaties aan te passen. Beide partijen starten vandaag de publieke bèta waarbij G Suite in Dropbox wordt geïntegreerd.

Op Google Cloud Next ’19 lanceren Dropbox en Google eindelijk een betere samenwerking voor G Suite-gebruikers. De nieuwe functionaliteit werd in maart 2018 al aangekondigd, maar is pas vandaag klaar voor een publieke bètafase.

Met de nieuwe functionaliteit kunnen G Suite-gebruikers voortaan rechtstreeks bestanden bewerken in Dropbox via Google Docs, Sheets en Slides. Dropbox volgt hiermee rivaal Box die eenzelfde functionaliteit vorig jaar al uitrolde. De samenwerking lijkt onlogisch omdat beide concurrenten zijn op vlak van cloudopslag, maar heel wat bedrijven combineren graag diensten. Op deze manier zijn zowel G Suite- als Dropbox-gebruikers tevreden.

Zoekfunctie

In een interview aan Venturebeat liet Dropbox eind vorig jaar nog weten dat meer dan 50 procent van de Dropbox Business-gebruikers ook een abonnement hebben op G Suite. Om de functionaliteit te gebruiken, moet je eerst wel beide accounts connecteren via een opt-in. De integratie werkt wel enkel met Dropbox Business. Gratis accounts van Dropbox komen niet in aanmerking.

Eens je een document bewerkt of een nieuw document aanmaakt, krijgen G Suite-gebruikers direct hun vertrouwde omgeving te zien in Dropbox. Je kan in Dropbox extra gebruikers toevoegen om in realtime aan hetzelfde document te werken. Mobiele gebruikers kunnen enkel documenten lezen, niet bewerken.

Extra handig is de nieuwe zoekfunctie binnen Dropbox die het enkele weken geleden uitrolde. Hiermee kunnen gebruikers met één klik op het Dropbox-pictogram in de taakbalk doorheen alle bestanden zoeken. Dat betekent nu ook door alle documenten binnen G Suite.

