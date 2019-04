Fortinet combineert networking en security in speciale SD-WAN chipset

Fortinet heeft onlangs een SD-WAN ASIC chipset geïntroduceerd waarmee gebruikers meer beveiliging voor hun SD-WAN-omgevingen kunnen realiseren. Daarnaast kunnen gebruikers ook kosten besparen omdat de chipset nu, als eerste binnen de industrie, networking en security tegelijkertijd combineert.

De introductie van deze chipset is vooral goed nieuws voor bedrijven met veel bijkantoren of branches. Voor hun netwerktoepassingen voor deze branches worden tegenwoordig vaak SD-WAN-omgevingen gebruikt om deze met de bestaande netwerkinfrastructuur van bedrijven te kunnen verbinden.

Dit betekent wel dat er steeds meer rekenkracht en stroom nodig is om de netwerkverbindingen en beveiliging vanuit een centrale locatie te kunnen afhandelen. Vaak werd daarom meer rekenkracht in het netwerk gestopt en werd de beveiliging van buiten toegevoegd.

Kracht in combinatie networking en security

Volgens Fortinet zit de juiste kracht van SD-WAN-netwerken echter in de combinatie van netwerkverbindingen en beveiliging op één centrale plek en in hetzelfde device zitten. Hiervoor heeft het dus nu, naar eigen zeggen als eerste binnen de industrie, een SD-WAN ASIC chipset ontwikkeld.

Concreet zorgt de nu ontwikkelde SD-WAN ASIC chipset ervoor dat applicaties binnen de SD-WAN-omgeving zo snel mogelijk naar de juiste plaats kunnen worden getransporteerd, terwijl tegelijkertijd een hoge mate van beveiliging wordt gegarandeerd. Zo kan chipset op hetzelfde moment applicaties draaien en definiëren, terwijl simultaan de beste beveiliging wordt toegepast, zoals SSL Inspection. Dit biedt dus zeer hoge prestaties.

Start met FortiGate 100F Next-Generation Firewall

De SD-WAN ASIC chipset zal voor het eerst worden toegepast binnen de FortiGate 100F Next-Generation Firewall. Deze firewall-toepassing is bedoeld voor bedrijven en organisaties met veel bijkantoren of winkelvestigingen die een hoog en snel dataverkeer nodig hebben. Gebruikers kunnen hierdoor meer kosten besparen, doordat zij nu niet meer in afzonderlijke toepassingen hoeven te investeren.

De FortiGate 100F Next-Generation Firewall met de SD-WAN ASIC chipset gaat 2.800 dollar per stuk kosten. Dit is iets hoger dan de normale prijs van deze high-end firewall, mar dat komt volgens de leverancier door de extra functionaliteit die de verbeteringen voor SD-WAN-omgevingen via de chipset met zich meebrengen.

Het ligt de bedoeling dat de nu geïntroduceerde SD-WAN ASIC chipset de komende twee jaar ook wordt uitgerold in het hele entry-level firewall-aanbod van beveiligingsspecialist Fortinet.