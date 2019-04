Google heeft aangekondigd samen te werken met een aantal grote open source datamanagement- en analytics-bedrijven, om hun producten te integreren in het Google Cloud Platform en ze als managed diensten aan te bieden. Het gaat om Confluent, DataStax, Elastic, InfluxData, MongoDB, Neo4j en Redis Labs.

Volgens Google is het het idee om gebruikers een naadloze ervaring te bieden, evenals de mogelijkheid om de open source-technologieën eenvoudig in te zetten in de cloud van Google.

“Open source is een essentieel onderdeel van de public cloud. Het is het fundament van IT-infrastructuren wereldwijd en onderdeel van de visie van Google sinds de oprichting”, aldus Chris DiBona, directeur van Open Source bij de techgigant. “Met de samenwerkingen die we vandaag aankondigen, willen we dit naar een nog hoger niveau tillen.”

De diensten van de bedrijven diep worden geïntegreerd in het Cloud Console van Google. Vervolgens worden het managed services, waarbij Google Cloud het versturen van facturen afhandelt. De rekeningen tellen daarbij mee met de uitgavenverplichting van een Google Cloud-gebruiker. Ook de ondersteuning verloopt via Google, waardoor gebruikers een enkele dienst kunnen gebruiken om al deze diensten te beheren.

AWS

Volgens TechCrunch heeft Google echter ook als doel om het contrast te tonen tussen hun open source-aanpak en de strategie van Amazon Web Services (AWS). AWS heeft de reputatie om de beste open source-projecten te pakken, ze te forken en ze onder te brengen onder zijn eigen merk. Vaak gebeurt dit zonder terug te geven aan het originele project. Hoewel er signalen zijn dat Amazon dit aan het veranderen is, hebben diverse bedrijven onlangs hun licenties aangepast om te voorkomen dat dit gebeurt.

Die bedrijven zijn onder meer Confluent, Elastic, MongoDB, Neo4j en Redis Labs, die nu dus een samenwerking gestart zijn met Google. Hoe en of het opgebrachte geld uit de samenwerking precies verdeeld wordt, is onduidelijk.