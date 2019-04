Schneider Electric heeft zijn cloudgebaseerd datacentermanagementplatform EcoStruxure IT Advisor gelanceerd. Dit platform is gericht op het plannen en modelleren van datacentrumactiviteiten van grote enterprises en bedrijven achter colocatiediensten.

Het IT Advisor-systeem is een uitbreiding van het EcoStruxure IT-platform van Schneider Electric. Het EcoStruxure-platform gebruikt Internet of Things-sensoren en analytics om datacentra efficiënter aan te sturen, om uptime te behouden en te besparen op energiegebruik, schrijft ZDNet. Dat platform is al ingezet op ruim 480.000 locaties en verbindt meer dan 1,6 miljoen assets.

IT Advisor

Het nieuwe EcoStruxure IT Advisor-platform analyseert onder meer de zakelijke impact die beslissingen op de gehele omgeving hebben, en automatiseert workflows om ervoor te zorgen dat het datacentrum optimaal draait. Daarnaast biedt het een optie om assets te beheren en data in elke omgeving vast te leggen. Teams kunnen met het platform apparaatdetails en attributen van assets op een logische manier bekijken, weet Cloud Pro.

Aan de hand van diepgaande risico-planning is het bovendien mogelijk om potentiële incidenten te modelleren en te demonstreren welke impact deze risico’s hebben op apparaten en de infrastructuur. De geautomatiseerde workflows ondersteunen verder verandermanagement, waardoor de kans op menselijke fouten kleiner wordt en gegarandeerd wordt dat de best practices in worden gezet.

Verder heeft Schneider Electric functies geïntegreerd om co-locatiefaciliteiten te helpen begrijpen hoe data gedistribueerd wordt. Daarvoor brengt het gebieden, kooien en rekken met assets in kaart in een ‘vloerzicht’ en toont het hoe rekken gebruikt worden, zodat organisaties weten waar ruimte is en zich ervan kunnen verzekeren dat ze hun middelen op de meest logische en efficiënte manier gebruiken.

EcoStruxure IT-platform

Het EcoStruxure IT-platform bestaat overigens ook uit EcoStruxure IT Expert en EcoStruxure Asset Advisor. IT Expert is software waarmee fysieke IoT-assets gemonitord kunnen worden. Asset Advisor is een 24/7-monitoringdienst dat aangeboden wordt via het partnernetwerk van Schneider Electric.