Accenture wil het Franse cloud-adviesbureau Cirruseo overnemen

Accenture heeft plannen om Cirruseo over te nemen, een Frans cloud-adviesbureau dat zich specialiseert in Google Cloud intelligence-diensten. Details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

De kracht en diepe expertise van Cirruseo in Google’s cloud-gebaseerde kunstmatige intelligentie (AI) oplossingen zou Accenture moeten helpen om zijn eigen AI-praktijken uit te breiden, schrijft TechCrunch. Google TensorFlow en andere intelligence-oplossingen zijn een populaire benadering voor AI en machine learning, en de aankoop kan Accenture een voorsprong geven op dit gebied, zeker in de Franse markt.

Met de overname zou het bedrijf een team van honderd specialisten getraind in Google Cloud en G Suite toevoegen aan een al bestaand team van 2.600 Google-specialisten wereldwijd. Daarmee moet de expertise op het gebied van AI en machine learning verbeterd worden, stelt Accenture. Ook moet het voor een betere marktplaatsing zorgen in Frankrijk en de EU.

De overeenkomst is echter nog niet afgerond. Eerst moet de Franse waakhond nog akkoord gaan. Daarnaast is “voorafgaand overleg met de relevante ondernemingsraden” vereist, en moet de overeenkomst onderworpen worden aan “gebruikelijke sluitingsvoorwaarden”, aldus het bedrijf.

Andere overnames

Het is niet de eerste overname van Accenture dit jaar. Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan het creatieve bureau Droga5 over te nemen, wat de grootste aankoop voor Accenture Interactive ooit is. Droga5 heeft klanten als Chase, Kraft, Hershey en Under Armour. Ook lanceerde het creatieve diensten voor Amazon Prime Video, IHOP en The New York Times. Droga5 helpt andere organisaties onder meer bij business design, innovatie op merkervaringen en geïntegreerde campagnes.

Daarnaast nam het bedrijf begin dit jaar het Nederlandse Storm Digital over, een full-service digital marketing-bureau gespecialiseerd in social, programmatic en search advertising-diensten. Van beide overnames zijn geen financiële details bekend.