Zoho lanceert geïntegreerd e-commerce-platform Commerce Plus

Zoho heeft een nieuw platform gelanceerd speciaal voor e-commerce. Het gaat om Commerce Plus, dat ontworpen is om een kant-en-klare winkel te zijn met back-end-functies als verkoop, fulfilment en omnichannelmarketing. Dat meldt ZDNet.

Commerce Plus bevat onder meer templates om de voorkant van de shop en productpagina’s te bouwen. Daarnaast zijn er tools aanwezig om producten te verkopen in een eigen e-commerce-winkel, evenals via marktplaatsen en fysieke winkels van derde partijen.

Ook bevat het platform een single view voor de inventaris voor verschillende kanalen en marktplaatsen. Gebruikers kunnen verder de customer journey in kaart brengen en personaliseren. Het platform biedt meerdere manieren om met klanten te praten, via multi-channel customer communication. Er kan met klanten gecommuniceerd worden via e-mail, chat en telefoon. Ook zijn er tools voor het beheren van orders, verzendingen, labels, notificaties en de inventaris.

Commerce Plus bevat bovendien diverse integraties. Zo kan de klantervaring verbeterd worden via een integratie met een app van Zoho. Ook zijn er integraties met accounting- en analytics-apps van het bedrijf, evenals met Zoho Flow dat kant-en-klare verbindingen heeft met ruim 200 applicaties. Verder is er een integratie met ruim veertig wereldwijde leveranciers en een integratie met Zoho Zia, het kunstmatige intelligentie-platform van het bedrijf.

Beschikbaarheid

Het platform is gebouwd op Zoho One, de suite voor zakelijke operaties van het bedrijf. Commerce Plus is op verschillende manieren in te zetten. Via een nieuwe dienst genaamd Concierge laat Zoho ondernemingen een commercieel bedrijf opzetten en configureren voor een vast bedrag van duizend dollar.

Commerce Plus kan deel uitmaken van een platformaankoop, maar kan ook gebruikt worden om een online winkel te creëren. Om te beginnen moet een bedrag vanaf 20 dollar per maand betaald worden. Het volledige Commerce Plus-platform kost 100 dollar per maand, plus 30 dollar per werknemer of 75 dollar per gebruiker.