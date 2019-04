ACM wil aantal beschikbare frequenties per provider beperken

Providers zouden maximaal veertig procent van de beschikbare frequenties in licentie mogen krijgen. Dat advies geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, schrijft Tweakers. Door het aantal frequenties per provider te beperken, moet de Nederlandse mobiele markt concurrerend blijven.

De toezichthouder adviseert om bij de komende veilingen de hoeveelheid frequentieruimte die een provider in handen mag krijgen te beperken, om tot een “evenwichtige verdeling van het spectrum” te komen. Ruimte maken voor een nieuwkomer bij de veilig is dan niet nodig, en volgens de ACM is dat ook “effectief instrument”.

De ACM heeft het hier over de veilig van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band die eind dit jaar of begin volgend jaar geveild wordt. Ook gaat het om de veiling voor de 3,5 GHz-band eind 2021 of begin 2022. Die frequentie is belangrijk voor 5G.

De toezichthouder raadt het ministerie aan om drie maxima in te stellen. Een eerste maximum geld op het totale frequentiebezit, en komt uit op 40 procent. Ook stelt de ACM een maximum van 40 procent op het bezit van frequenties lager dan 1 GHz en een maximum van 40 procent op de te veilen frequenties in de 3,5 GHz-band voor. Het maximum voor die laatste frequentie is volgens de toezichthouder nodig om een “volwaardig 5G aan te kunnen bieden”.

Andere maatregelen

Eerder waren er nog andere maatregelen voor te veilen frequenties. Zo werd vroeger ruimte gereserveerd voor een mogelijke vierde partij. De ACM stelt nu dat dit niet mogelijk was. Die ruimte werd vroeger gebruikt door Tele2, maar deze provider is inmiddels samengegaan met T-Mobile.

Volgens de toezichthouder is het “niet aannemelijk is dat de mate van concurrentie in de komende vijf jaar in aanzienlijke mate zal verslechteren” als gevolg van de fusie, ook al ziet de organisatie liever een zo groot mogelijk aantal spelers op de markt. Met de maxima moet de “effectieve concurrentie na de veiling” gewaarborgd blijven.